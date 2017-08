Slideshow

Dít is de nieuwe BMW M5! 602 pk naar vier of twee wielen

BMW pakt met de IAA van Frankfurt in zicht alvast keihard uit. Vandaag is de kooi geopend die de hagelnieuwe M5 al die tijd in bedwang hield!

Als BMW een nieuwe 5-serie lanceert, kan het aftellen naar de komst van de door de M-afdeling ontwikkelde topversie beginnen. Direct bij de onthulling van de 5-serie schoof BMW al de 462 pk sterke M550i naar voren, een subtopper die, doordat hij sneller was dan de vorige generatie M5, al zeer hoge verwachtingen schiep voor de échte nieuwe M5. Die knalharde supercar in sedanvorm geeft nu al zijn geheimen prijs.

BMW's M-afdeling monteert een 4,4-liter TwinPower Turbo V8 in het imposante front van de M5. De achtcilinder levert 602 pk en 750 Nm, fors meer dan de 560 pk en 680 Nm die de 4,4-liter V8 in de vorige en tevens zwaardere M5 wist op te wekken. Het vermogen wordt middels een nieuwe achttraps M Steptronic-transmissie naar alle vier de wielen gestuurd. Liefhebbers van achterwielaandrijving kunnen gerust zijn: het xDrive-systeem is in 4WD- en 4WD Sport-modus te zetten, maar ook in 2WD-stand. Wie zijn M5 in zo'n gemoedstoestand brengt, zit opeens in een achterwielaangedreven supersedan. Scheurneuzen met een voorliefde voor het zijwaarts pakken van bochten hoeven de M5 dus niet te laten staan.

De M5 is in staat in 3,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Misschien nog wel indrukwekkender zijn de luttele 11,1 seconden die nodig zijn om de tegenspeler van de Mercedes-AMG E 63 (S) aan een snelheid van 200 km/h te helpen. De topsnelheid van het kanon uit München ligt op 250 km/h, maar wie het M Driver's Package bestelt moet de naald van de digitale snelheidsmeter op 305 km/h kunnen krijgen. Minder relevant in dit segment maar toch interessant is het gemiddelde verbruik van 10,5 l/100 km dat de M5 moet kunnen halen.

Om het extra gewicht van het xDrive-systeem enigszins te compenseren, krijgt de M5 een dak van met kunststof versterkt koolstofvezel. Tevens hangt er een lichtgewicht uitlaatsysteem onder, waarvan het geluid via een M Sound Control-knop valt in te stellen. Al met al weegt de nieuwe M5 met zijn 1.855 kilo zo'n 100 kilo minder dan zijn voorganger. Remmerij van pizzaformaat moet het gevaarte tot bedaren te brengen: M-remmen met blauwe remklauwen zijn standaard. Wie dieper in de buidel tast, kan opteren voor koolstof-keramische remschijven, waar goudkleurige klauwen op gemonteerd worden. Deze optionele set zorgt voor een gewichtsreductie van 23 kilo ten opzichte van de standaardschijven. Het remsysteem houdt zich standaard schuil achter 19-inch wielen, al zijn exemplaren met een diameter van 20-inch ook leverbaar.

Wat het uiterlijk betreft, bewandelt BMW een bekende weg. De M5 onderscheidt zich middels sportief maar niet overdadig bumperwerk van zijn terughoudender gehumeurde broers en onderaan de achterzijde komt de M-signatuur tot uiting in de vorm van vier uitlaateindstukken. De kleur Marina Bay Blue Metallic is exclusief voor de M5 ontwikkeld.

Vanbinnen monteert BMW standaard een overdaad aan leer en ook M-sportstoelen zijn standaard aanwezig, al staan uitgebreider verstelbare zetels op de optielijst. Met de rode M1- en M2-knoppen naast de schakelflippers achter het stuur vallen een persoonlijke instellingen van de M5 te kiezen, denk hierbij aan de stijfheid van de veren, de gasrespons, de snelheid waarmee de bak schakelt en de wijze waarop het vermogen over de wielen wordt verdeeld. In de lente van volgend jaar arriveert de nieuwe M5 in de showrooms. Een prijskaartje volgt later.