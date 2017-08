Slideshow

Dit is de nieuwe Bentley Continental GT 635 pk en 900 Nm

Bentley heeft woensdagavond de derde generatie van de Continental GT onthuld. Geïnspireerd op het EXP 10 Speed 6-studiemodel is de nieuweling gestrekter zonder afbreuk te doen aan het bekende design van begin deze eeuw.

Heel veel bomen moeten sneuvelen om een nieuwe Bentley Continental GT op de weg te zetten. Tien vierkante meter hout om precies te zijn zegt Bentley per auto te verzagen. De voorstoelen zijn in achttien richtingen elektrisch verstelbaar en er is uit keuze uit een drietal geluidssystemen van gerenommeerde namen, waaronder B&O.;

Na het starten van de motor draait een 12,3 inch scherm in het zicht waarmee alle vitale functies bereikbaar worden. Interessanter is die motor zelf; de W12 TSI levert 626 pk (460 kW) en 900 Nm en dat geweld schiet de Continental GT (in Sport Launch Mode) in 3,6 seconden van 0 naar 100 km/h met een top van 333 km/h. Dankzij start/stop-functie, zeilmodus, cilinderuitschakeling en een achttraps automaat met dubbele koppeling wordt de bijdrage aan de stijging van de zeespiegel tot een minimum beperkt. Het Active All Wheel Drive System maakt van de Continental GT een vierwielaandrijver, maar stuurt de krachten zo veel mogelijk naar achteren voor een sportieve inborst.

Bentley Dynamic Ride biedt keuze uit Comfort-, Bentley- en Sportmodus. Luchtvering met driekamertechnologie past zich op die settings aan en op het gebied van veiligheid heeft de Bentley Continental GT voortaan rijbaanassistentie, actieve parkeerhulp en, voor wie met zijn Bentley tussen het gewone volk durft aan te schuiven, file-assistent.

Dat gewone volk kan de derde generatie Bentley Continental GT bewonderen tijdens de IAA in Frankfurt in de tweede week van september. De Nederlandse prijzen zullen later bekend worden gemaakt.