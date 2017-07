Slideshow

Dit is de nieuwe Audi A8! Generatie D5 is lichter en strakker

Na een lange aanloop met behulp van onder meer Spider-Man trekt Audi vandaag in Barcelona het doek van de nieuwe Audi A8. Dit is ‘m!

De vierde generatie van Audi's vlaggenschip is wat uiterlijk betreft natuurlijk direct herkenbaar als Audi-anno-nu. Dat betekent dat de ontwerpers een heleboel scherpe vouwen en hoeken hebben gebruikt, waarbij de schouderlijn als eerste in het oog springt. Toch zegt Audi met de A8 een nieuw designtijdperk te betreden. De auto borduurt duidelijk voort op de A9 Prologue Concept uit 2014. Audi's Single Frame Grille, een element dat ooit debuteerde op de tweede generatie van de A8, eindigt ter hoogte van de koplampen in twee scherpe 'punten'. Aan de achterkant springt de ogenschijnlijk uit één stuk bestaande lichtpartij in het oog, ook al zo'n Prologue-element. De doorlopende lichtbalk is in het verleden regelmatig teruggekeerd bij verschillende merken, maar voor Audi is het een nieuw element. De brede 'balk' oogt niet alleen overdag als één geheel, maar brandt ook 's nachts over de gehele breedte van de auto. Van opzij vallen de gigantische wielkasten op, die er samen met de lage neus voor zorgen dat vooral de breedte en de lengte van de auto geaccentueerd worden. De wielbasis is ook daadwerkelijk gegroeid, en is bij de 5,17 meter lange 'korte' A8 nu 13 cm groter dan voorheen.

Luiken

Ook het interieur laat zich met de term 'strak' goed omschrijven. Audi geeft het digitale Virtual Cockpit-instrumentarium een grotere rol en verwerkt het centrale scherm op een minder prominente wijze in het dashboard. De ventilatieroosters gaan, net als ooit bij de Volkswagen Phaeton het geval was, schuil achter houten 'luiken' die indien noodzakelijk geruisloos wegglijden. Tegelijkertijd zijn er veel meer bedieningsfuncties gedigitaliseerd, want ook de klimaatcontrole-bediening bestaat nu vooral uit 'scherm'. Een kleine revolutie is er in de vorm van de afwezigheid van de ronde MMI-knop. Audi vindt het kennelijk tijd om de ooit door BMW geïntroduceerde bedieningsvorm vaarwel te zeggen en stapt helemaal over op touchscreens en de eerdergenoemde Virtual Cockpit. Zelfs de lichtknopjes links van het stuur werken op basis van aanraking.

AI

Onder meer dankzij het MLBevo-platform dat als basis dient, is de nieuwe A8 200 kg lichter dan z'n ook al uit aluminium opgetrokken voorganger. Dat is bewonderenswaardig, want om mee te komen in dit segment is Audi verplicht om z'n topmodel vol te stoppen met allerlei innovatieve technologie. Eén van de belangrijkste voorbeelden daarvan AI Traffic Jam Assist, waardoor de A8 tot 60 km/h in staat is om op level 3 autonoom te rijden. Dat betekent dat de handen bij drukke omstandigheden van het stuur kunnen en het mogelijk is om je op andere zaken te richten. Om het comfort naar een nog hoger plan te tillen, scant het actieve veersysteem het wegdek voor de auto 18 keer per seconde. Het onderstel kan dan optimaal anticiperen op wat komen gaat.

Plugin

Zoals dat hoort in dit segment, is het motorenspectrum van de Audi A8 weer bijzonder breed. Helemaal bovenaan de ladder staat nog altijd een twaalfcilinder. In dit geval gaat het om de 6.0 W12 die we kennen van de Bentley Bentayga, een blok dat met 609 pk en 900 Nm zeer indrukwekkende cijfers weet te genereren. Wie graag wat minder brandstof verstookt, kan vanaf nu echter ook een plug-in hybride A8 E-tron bestellen. In die auto krijgt een 3,0-liter grote verbrandingsmotor ondersteuning van een elektromotor. De drieliter V6 is echter ook zonder die ondersteuning verkrijgbaar. Daarnaast kan er in ieder geval gekozen worden uit de 3.0 TDI en twee verschillende achtcilinder-benzinemotoren.

