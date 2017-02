Slideshow

Dít is de Mitsubishi Eclipse Cross! Gat gevuld tussen ASX en Outlander

In Genève trekt Mitsubishi het doek van de Eclipse Cross, een nieuwe cross-over die tussen de ASX en de Outlander op de menukaart komt te staan. Gelukkig kunnen we het Japanse wapenfeit vandaag al digitaal bekijken.

Mitsubishi zet over een ruime week in Genève de nieuwe Eclipse Cross op het podium, een hagelnieuwe cross-over die al in de herfst van dit jaar in de Nederlandse showrooms te vinden moet zijn. Niet alleen voor Europa is de nieuwe Japanner belangrijk, de Eclipse Cross zal namelijk ook zijn weg vinden naar de Noord-Amerikaanse en de Australische markt.

Mitsubishi noemt de 4,4 meter lange en 1,8 meter hoge Eclipse Cross een coupé-achtige SUV. We zien een sportief getekende cross-over met een opvallende achterzijde met een gesplitste achterruit en een hooggeplaatste derde remlicht dat over de hele breedte van de auto doorloopt. Het front is minder 'radicaal anders' dan wat we van Mitsubishi gewend zijn. Hier zien we het inmiddels bekende Dynamic Shield-design terugkeren.

In het interieur zien we, net als op het exterieur, scherpe vouwen. Een head-up-display is van de partij en het SDA-multimediasysteem laat zich met een touchpad bedienen.

Mitsubishi zet voorlopig twee motoren op de bestellijst. De eerste is een 1,5-liter grote turbobenzinemotor die gekoppeld is aan een CVT-transmissie. Dieselen kan met een nieuwe 2.2 dieselmotor, een blok dat gekoppeld is aan een eveneens nieuwe achttrapsautomaat. Standaard is de Eclipse Cross voorzien van Super All Wheel Control-aandrijving. Vierwielaandrijving dus.