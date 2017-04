Slideshow

Dít is de Mercedes-Benz Concept A Sedan 'De tijd van plooien en vouwen is voorbij'

Gisteravond liet Mercedes-Benz een laatste teaser zien van de Concept A Sedan. Zojuist is de volledige concept-car in China gepresenteerd.

Mercedes-Benz pakt stevig uit in Shanghai. Over enkele ogenblikken maken we kennis met de gefacelifte S-klasse en nu is het tijd voor de Concept A Sedan om de aandacht op te eisen.

De Concept A Sedan is een voorbode op een nieuwe designtaal voor Mercedes' A-familie. Dat betekent dat zowel de volgende generatie A-klasse als CLA-klasse designkenmerken van dit studiemodel meekrijgen. De auto meet 4,56 meter in de lengte, is 1,87 meter breed en 1,46 meter hoog. De enorme 20-inch wielen moet je voor de productieversie uiteraard even wegdenken.

Wat Mercedes-Benz met de Concept A Sedan van plan is, is nog niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen dat de vorm van de auto vooruitblikt op een nieuwe sedan die naast de CLA-klasse in het gamma komt te staan. Wij mikken er echter meer op dat hier simpelweg de opvolger van de CLA-klasse staat. De voorzijde, voor zover we er iets aan kunnen zien, doet enigszins denken aan die van de AMG GT Concept die eerder dit jaar in Genève werd gepresenteerd. In grote lijnen zien we ook het design-sculptuur terug dat in de eerste maand van dit jaar werd onthuld.

Opvallend is dat Mercedes-Benz aangeeft dat de Concept A Sedan laat zien dat "[...] de tijd van vouwen en plooien in het ontwerp, voorbij zijn."