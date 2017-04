Slideshow

Dít is de Lynk & Co 03 Nieuw Volvo-platform onder sedan

Het Chinese Lynk & Co. heeft zijn derde model digital onthuld. Geheel volgens alle verwaching hangen de Chinese de naam '03' aan het model.

Eind vorig jaar liet Lynk & Co., een relatief nieuw merk van het Chinese concern Geely, de 01 zien. Met de cross-over op basis van de nieuwe Volvo 40-serie liet het bedrijf zien ambitieuze plannen te hebben. Onlangs dook een nieuwe concept-car van het merk op en vandaag is het Lynk & Co. dat de 03 naar voren schuif.

Net als de 02 duidelijk een sedanachtige was, is deze 03 weer een model met uitstekende kofferruimte. Informatie over de auto wordt nog niet vrijgegeven, al geeft Lynk & Co. uiteraard weer aan dat zijn model tot de nok van het dak is afgeladen met slimme connectiviteit.