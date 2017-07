Slideshow

Dít is de Lotus Evora GT430 Sterkste straat-Lotus ooit!

Lotus liet gisteren al weten dat het vandaag iets nieuws naar voren zou schuiven. De nieuweling die werd aangekondigd, is nu daadwerkelijk gepresenteerd: de Evora GT430!

In februari vorig jaar ontketende Lotus de Evora Sport 410, tot dan toe de krachtigste Lotus voor de openbare weg die ooit werd gebouwd. Vandaag doen de heren en dames uit het Engelse Hethel daar een schep bovenop met de Evora GT430.

De van Toyota afkomstige 3,5-liter grote supercharged V6 die achter de voorstoelen ligt, levert maar liefst 436 pk en 440 Nm. Tel daar het lage gewicht van 1.258 kilo bij op en het recept voor een autoleven vol Brits gooi-en-smijtwerk is geleverd. Een sprint vanuit stilstand naar 60 mph (97 km/h) is in 3,7 tellen achter de rug. De topsnelheid van de GT430 ligt op 305 km/h. Dankzij een enorme hoeveelheid spoilerwerk profiteert de Evora van tot 250 kilo aan neerwaartse druk. Schakelen gaat middels een handgeschakelde zesbak. Een sperdifferentieel is aanwezig voor extra hoekgenot.

De GT430 onderscheidt zich met zijn koolstofvezel spoilerwerk en simpelweg enorme achtervleugel van zijn braver ingestelde broers. Het koolstofvezel zorgt er tevens voor dat de GT430 maar liefst 26 kilo lichter is dan de al verre van zwaarlijvige Sport 410. Michelin Pilot Sport Cup 2-banden zorgen voor genoeg contact met de weg. Daarmee is de GT430 niet alleen de sterkste, maar ook nog eens de lichtste Evora ooit.

Het is voor het eerst in jaren dat Lotus zich weer aan het GT-label waagt. In de jaren negentig had het merk de Esprit V8 GT en de Esprit GT3 in zijn portfolio.

Wie er eentje wil hebben, moet snel handelen. Lotus gaat slechts 60 exemplaren produceren.

Lotus is zijn modellengamma de laatste tijd behoorlijk aan het uitbreiden. Om de haverklap wordt een nieuwe variatie op een bekend thema naar voren geschoven, en we zijn het nog niet zat. De Elise wordt pas in 2020 opgevolgd door een nieuwe generatie.