Slideshow

Dit is de laatste LaFerrari! Speciale LaFerrari Aperta voor goede doel

Het is zover: het doek is gevallen voor de LaFerrari. De hypercar blaast de aftocht met deze speciaal voor het goede doel bestemde Aperta.

Bijna een jaar geleden onthulde Ferrari de open versie van hun hybride hypercar: de LaFerrari Aperta. Met 210 exemplaren is die nóg zeldzamer dan de 500 gebouwde dichte LaFerrari's. De allerlaatste die geleverd wordt, is deze vuurrode Aperta.



De auto zal door RM Sotheby worden geveild voor de stichting 'Save the Children'. Zoals te zien is, valt de auto extra op dankzij de witte striping over het midden. Normaal gesproken houdt de Aperta het bij een subtielere streep langs de opening in de neus en langs de glazen motorkap. In het interieur is het alcantara dat de klok slaat, vergezeld door veel koolstofvezel panelen en rode accenten.



Het is de tweede keer dat de LaFerrari in het teken staat van een goed doel. Vorig jaar bracht Ferrari, tegen de oorspronkelijke plannen in, nog een vijfhonderdste LaFerrari uit. Die werd voor 7 miljoen dollar geveild, ten behoeve van de wederopbouw na de aardbevingen in Midden-Italië.