Dít is de Hyundai i30 Wagon Tot 1.650 liter achterin!

Hyundai trekt volgende maand in Genève het doek van de nieuwe i30 Wagon. Vandaag kan de stationversie van de Hyundais nieuwe C-segmenter al digitaal worden bewonderd.

Vorige week liet Hyundai middels een teaser al weten de nieuwe i30-familie in Zwitserland uit te breiden met de i30 Wagon.

Het grote verschil met de reeds bekende i30 in hatchbackvorm is uiteraard de ruimte achterin. De Wagon is in staat 602 liter aan bagage op te slokken. De uitgaande i30 Wagon schopt het tot 528 liter. Met de bank plat kan 1.650 liter meegebracht worden en ook dat is meer dan de 1.642 liter die zijn voorganger wist mee te brengen. Onder de laadvloer kunnen eveneens zaken worden opgeborgen.

De i30 Wagon meet 4,585 mm in de lengte en is daarmee langer dan de 4,340 mm lange hatchback. In de hoogte haalt de i30 Wagon 1.465 mm. De wielbasis is met 2.650 mm gelijk aan die van zjin hatchbackbroer. Vanaf 1 juli 2017 staat de nieuwe Hyundai i30 Wagon bij de Hyundai-dealer.

De stationversie is overigens niet de enige nieuwe i30-variant die Hyundai in zijn ontwikkelingskamers heeft staan. Eerder schreven we namelijk al over de komst van een i30 in 'fastbackvorm', een voor de i30 nieuwe carrosserievariant die in de eerste helft van volgend jaar op de markt moet komen. In de tweede helft van dit jaar maken we overigens kennis met de N-versie van de i30, een afgetrainde versie die in basisuitvoering 250 pk en met Performance Package 270 pk levert.