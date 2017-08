Slideshow

Dít is de Ferrari Portofino! Volledig nieuwe California-opvolger in beeld

Als een complete verrassing presenteert Ferrari de Portofino, de opvolger van de California. De auto behoudt het basisconcept van de z'n voorganger, maar is van onder tot boven nieuw.

Net als de California en California T is de Portofino een cabriolet met een hard klapdak en een V8 in de neus, een concept dat Ferrari geen windeiren heeft gelegd. De auto oogt rondom strakker dan de volgens sommigen wel érg opmerkelijk gelijnde California, al is die kritiek na de introductie van de 'T' aardig verstomd. De wulpse lijnen van het koetswerk worden bij de Portofino afgewisseld met scherpe vouwen. Dankzij scherp gesneden koplampunits die meer in lijn zijn met die van de rest van het Ferrari-gamma, kijkt de auto bovendien op een agressieve manier de wereld in.

De Portofino is geen doorontwikkeling van de California, maar is volgens Ferrari helemaal nieuw. De nieuwe technische basis moet zorgen voor een fors gewichtverlies. Dat levert zeer aansprekende prestaties op in samenwerking met het enige element dat wél in grote lijnen uit de voorganger is overgenomen: de geblazen V8 in de neus. De motor is stevig beetgepakt en levert 40 pk meer dan voorheen, wat het totaal op 600 stuks brengt. Deze coupé-cabriolet zou daarmee in 3,5 seconden van 0 naar 100 moeten kunnen knallen en heeft een top van 'meer dan 320 km/h'.

Net als de California is de Portofino een toegankelijke auto die niet puur sportief moet zijn, maar ook geschikt is voor dagelijks gebruik. Ferrari benadrukt dat dit de enige auto in z'n soort is die dit soort prestaties combineert met een hard klapdak, een grote kofferbak en een achterbank, al zegt het merk daar wel gelijk bij dat laatstgenoemde alleen bruikbaar is voor zeer korte tripjes. Bij het ontwerpen van het interieur zou veel aandacht zijn uitgegaan naar het thema 'comfort', wat onder meer tot uiting komt in een climate control-systeem dat bij zowel open als geloten dak betere prestaties zou moeten leveren. Ook is er veel aandacht uitgegaan naar het reduceren van de hoeveelheid hinderlijke rijwind in het interieur.

De Portofino is vernoemd naar een bekend vissersdorp aan de Italiaanse Rivièra, nabij Genua. De plaats is vanwege z'n kleurrijke bebouwing en pittoreske haven zo populair onder toeristen, dat een resort in Florida besloot er een exacte replica van te bouwen. Overigens hintte Ferrari bij de introductie van de California T HS al naar de naam van diens opvolger, want de auto werd in Portofino gepresenteerd. Roy Kleijwegt maakte er deze foto van: