Dít is de Faraday Future FF 91 Tanden zetten in Tesla

Vol spanning wachtte autoland op de daadwerkelijke eerste productieauto van het mysterieuze Faraday Future. Vandaag is het moment gekomen dat we de FF 91 kunnen bewonderen, een auto die toch nog niet helemaal klaar is voor de lopende band.

Een jaar geladen stelde Faraday Future tijdens de Consumer Electronics Show ietwat teleur toen het de FFZero01 naar voren schoof, een verre van productierijpe concept-car die meer op een ruimteschip dan een daadwerkelijke auto leek. Nu, een jaar later, maken we tijdens dezelfde Amerikaanse gadgetbeurs kennis met de FF 91, een auto die, in aangepaste vorm, daadwerkelijk in productie moet gaan.

De FF 91 van de start-up is na een eindeloze teasercampagne op het podium getild en wat we van de door Chinees geld in leven gehouden geplaagde start-up zien is een soort cross-over met 1.050 pk en 1.800 Nm sterke elektromotoren. Een sprint naar 60 mph (96 km/h) is daarmee in 2,4 tellen achter de rug. Het accupakket is 130 kWh sterk, goed voor een actieradius van 608 km. Torque vectoring moet het vermogen fatsoenlijk naar de wielen krijgen. De auto moet aardig door de wind kunnen glijden, gezien de cW-waarde van 0,25.

Uiteraard is de FF 91 op papier al in staat om in autonome modus door het verkeer te gaan. De auto beschikt over 13 radars, 10 camera's, 12 ultrasone sensoren én een lidar-unit in de neus de in- en uit kan schuiven.

Faraday Future gaat prat op de interieurruimte die de FF 91 moet bieden. Het merk belooft de ruimte van bijvoorbeeld een S-klasse in een auto die in een segment lager opereert. De auto kan gereserveerd worden, al moet je wel een aanbetaling van 5.000 dollar doen.