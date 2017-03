Slideshow

Dit is de Europese Mazda CX-5 Instappen vanaf € 30.990

Mazda heeft in Genève het publiek kennis laten maken met de voor Europa bestemde, gloednieuwe CX-5.

De nieuwe Mazda CX-5 is geen grote verrassing meer voor ons. In november stelden de Japanners de wereld al voor aan de nieuwste generatie tijdens de Los Angeles Motor Show. Nu parkeert Mazda de nieuweling ook in Genève. Zoals bekend gaat het om een stevige evolutie van de uitgaande generatie.



De instapversie is de 165 pk sterke 2,0-liter SkyActiv-G benzine. Die is er rijklaar vanaf € 30.990. Ook een 150 pk sterke 2,2-liter SkyActiv diesel staat voor ons op de motorenlijst. Daarvoor maakt Mazda in een later stadium de prijzen bekend. Schakelen gaat met een handgeschakelde zesbak of met een zestrapsautomaat. Standaard beschikt de auto over voorwielaandrijving, maar vierwielaandrijving is ook leverbaar. Kies je voor dat laatste, dan krijg je de 2,0-liter benzine met een vermogen van 160 pk en de 2.2 diesel met 175 pk, altijd gekoppeld aan de automaat.



Het interieur is een stukje ruimer dan bij de afzwaaiende CX-5. Achterin is ruimte voor 505 liter aan bagage, dat toeneemt tot 1.620 liter wanneer de deelbare achterbank wordt neergeklapt. In het nieuwe dashboard prijkt een gloednieuw 7-inch groot infotaimentscherm. Daarnaast is een head-up display beschikbaar, dat informatie over de auto kan weergeven op de voorruit, maar ook herkende verkeersborden toelicht. Uiteraard zijn er ook de nodige veiligheidssystemen aanwezig. Denk aan zaken als Smart City Brake en Advanced Smart City Brake (dat werkt tot een snelheid van 80 km/h), Lane Assist, Lane Departure Warning, Hill Launch Assist en Emergency Stop Signal.



Een uitgebreide prijslijst van de CX-5 volgt in een later stadium.