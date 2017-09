Slideshow

Dit is de Audi R8 V10 RWS! Hurácan achterna

Audi heeft zojuist het doek getrokken van de R8 V10 RWS. Een R8 met achterwielaandrijving!

De Lamborghini Huracán was al als achterwielaandrijver te krijgen en nu is ook diens Audi-broer, de R8, aan de beurt. Wie er eentje wil hebben, moet niet jaren gaan sparen. Audi gaat slechts 999 exemplaren bouwen.

De RWS, wat staat voor Rheel Wheel Series, is vanbuiten te herkennen aan zijn zwarte grille en matzwarte details rondom. De 'sideblade' is aan de bovenzijde zwart, terwijl de onderkant ervan in carrosseriekleur is gespoten.

De V10 is net als in de reguliere R8's 540 pk en 540 Nm sterk. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is in 3,7 tellen achter de rug, dat getal staat op het rapport van de Coupé. De Spyder heeft 3,8 tellen voor die sprint nodig. De Coupé legt met 1.590 kilo 50 kilo minder in de schaal dan de vierwielaangedreven versie. De Spyder is met 1.680 kilo 40 kilo lichter.