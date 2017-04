Slideshow

Dít is de Audi e-tron Sportback Concept In 2019 in productie

Audi heeft het doek verwijderd van de e-tron Sportback Concept. Een van de concept-car afgeleide productieauto verschijnt in 2019 op de markt!

De e-tron Sportback is, zijn naam geeft het al weg, een vooruitblik op een nieuwe Sportback-model van Audi. Het feit dat de Duitser hoog op de poten staat, zou kunnen wijzen op de komst van een BMW X4-achtige naar de Audi-familie. Het e-tron-deel in de naam wijst uiteraard op de aanwezigheid van een geëlektrificeerde aandrijflijn. In het geval van dit studiemodel zijn dat in totaal 435 pk sterke elektromotoren die in boostmodus zelfs 504 pk en 800 Nm mobiliseert.

Met zijn elektrospieren is de e-tron Sportback Concept in staat in 4,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De actieradius is vastgesteld op 500 kilometer. Het accupakket meet 95 kWh. Op de vooras is één elektromotor geplaatst, op de achteras twee stuks. Deze configuratie vinden we in de toekomst op alle vierwielaangedreven elektrische Audi's terug.

De e-tron Sportback Concept is 4,9 meter lang, 1,98 meter breed en 1,53 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,93 meter. Wat formaat betreft, plaatst Audi z'n studiemodel, en dus het uiteindelijke productiemodel, in het C-segment. De bagageruimte meer 550 liter. Met de achterbank plat kan 1.450 liter aan spul meegezeuld worden.

De hoogpotige Sportback draagt uiteraard Audi's singleframe 'grille' aan de voorzijde en staat op 23-inch groot lichtmetaal. Op stokjes geplaatste camera's doen dienst als zijspiegels. De Audi-logo's aan zowel voor- als achterzijde zijn verlicht. Het exemplaar achterop brandt mee met de remlichten.

In het interieur monteert Audi een grote hoeveelheid OLED-displays, touchscreens en touchknoppen. Opvallend voor een studiemodel als deze: er wordt met geen woord gerept over autonome techniek.