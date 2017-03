Slideshow

Dít is de Alpine A110! Ditmaal in zijn geheel

Zojuist heeft Alpine op de beursvloer van Genève alle informatie vrijgegeven van de A110, het model waarmee het roemruchte Franse sportwagenmerk zijn lang verwachte rentree maakt.

Het meest benieuwd waren we natuurlijk naar de motorisering en de bijbehorende prestaties. Welnu, zoals verwacht heeft de Alpine A110 een 1,8-liter viercilinder turbomotor uit de schappen van Renault-Nissan gehaald. De ingenieurs van Alpine hebben het blok samen met hun collega's van Renault Sport voorzien van een eigen inlaatspruitstuk, turbo, uitlaatsysteem en motormanagement. De motor is gekoppeld aan een zeventraps DCT van Getrag met overbrengingsverhoudingen die zijn afgestemd op de A110. De motor levert een maximaal vermogen van 252 pk en 320 Nm, waarmee de 1.080 kg (4,3 kg/pk) zware sportwagen in 4,5 seconden naar de 100 km/h gaat en een top haalt van 250 km/h. De systemen kennen de standen Normal, Sport en Track.

Alpine is bijzonder trots op de aerodynamica van de A110. De bodem is volledig vlak, met een diffuser onder de achterbumper die de koets op hoge snelheid op het asfalt moet drukken. Een achterspoiler, die de typische Alpine-lijn zou verpesten, is daarmee overbodig.

De A110 heeft voor en achter dubbele draagarmen. Het gewicht is zo veel mogelijk in het midden gehouden door de motor voor de achteras en de tank achter de vooras te leggen. Verder is er gebruikgemaakt van veel lichtgewicht componenten, zoals Brembo-remklauwen, Otto Fuchs-wielen en kuipstoelen van Sabelt die net iets meer dan dertien kilo wegen. Het minimalistische interieur is opgebouwd uit onder meer aluminium, nappaleder en koolstofvezel.

De productie zal plaatsvinden in Dieppe, waar Alpines sinds 1969 altijd zijn gebouwd, en begint met een eerste reeks van 1.955 stuks, een verwijzing naar het jaar waarin Jean Rédélé het merk oprichtte. Deze Première Edition is blauw, zwart of wit en voorzien van onder meer 18-inchwielen, koolstofvezel accenten binnen, audiosysteem, pedalen van geborsteld aluminium en een genummerde badge op de middenconsole.

Uitlevering in de linksgestuurde landen begint in de loop van dit jaar, Groot-Brittannië en Japan zijn in 2018 aan de beurt. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend, maar in Frankrijk gaat de A110 als Première Edition € 58.500 kosten, inclusief belasting.