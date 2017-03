Slideshow

Dit is de Alpina B5 Voor wie niet kan wachten op BMW M5

Ben je op zoek naar een enorm snelle BMW 5-serie, maar kun je niet wachten op de M5? Alpina heeft de oplossing: dit is de gloednieuwe B5!

Het is nog even wachten tot BMW zelf met de sportieve topversie van de nieuwe 5-serie op de proppen komt. Dat weerhoudt de BMW-tuner van het eerste uur, Alpina, er niet van om alvast flink aan de slag te gaan. Deze B5 is het resultaat.



Alpina heeft het voor elkaar gekregen om 608 pk uit de 4,4-liter biturbo V8 van de M550i te persen. Het koppel bedraagt een asfaltverslindende 800 Nm. De achttraps ZF-automaat brengt de krachten over op de voor- én achterwielen. Dat alles is genoeg om de B5 sedan in 3,5 seconde vanuit stilstand op een snelheid van 100 km/h te brengen, sneller dan alle eerder verschenen Alpina's. Na 11,4 seconden staat er zelfs al 200 km/h op de teller. De bliksemsnelle B5 houdt het pas bij 330 km/h voor gezien. Een straffer afgesteld onderstel en dikke Brembo-remmen moeten ervoor zorgen dat je de krachten enigszins in bedwang kunt houden.



Ook de 5-serie Touring bracht een bezoek aan Alpina. BMW heeft gemeld dat er geen M5 Touring komt, de liefhebbers van snelheid én ruimte zijn dus bij Alpina aan het juiste adres.



Zoals we gewend zijn van Alpina is er ook aandacht besteed aan het uiterlijk. De voor- en achterbumper zijn onder andere gewijzigd en laten er geen twijfel over bestaan dat het om een snelle 5-serie gaat. Uiteraard zijn de traditionele spaakwielen ook weer van de partij. Witte striping langs de flanken maakt het af. In het interieur herinneren blauwe accenten, B5-logo's in het leer en een Alpina-logo op het stuur je eraan dat je met iets bijzonders op pad bent. Alpina vraagt (voor belastingen) € 112.000 voor de B5, de Touring is er vanaf € 115.300.