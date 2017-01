Slideshow

Dit is BMW's CES-interieur Hologrammen en échte boeken

BMW neemt geen complete concept-car mee naar de Consumer Electronics Show in Las Vegas, maar houdt het bij een interieurconcept dat natuurlijk boordevol ‘connectiviteit’ zit.

Let niet teveel op de Vision Next 100-achtige buitenkant van het getoonde object: het gaat om het interieur. Dit is hoe de binnenzijde van een toekomstige, indien gewenst autonome BMW eruit kan komen te zien. 'Indien gewenst', inderdaad, want een stuurwiel is nog altijd aanwezig voor de enthousiaste bestuurder. Het dashboard is erg strak en bestaat bijna volledig uit scherm.

De meeste aandacht gaat echter uit naar wat BMW HoloActive Touch noemt. Na Gesture Control, dat in de 7-serie in productie ging, vindt BMW het tijd voor 'een nieuwe dimensie in het bediene van voertuig, navigatie, infotainment en communicatiemiddelen'. Vrij letterlijk een nieuwe dimensie, want HoliActive laat zich omschrijven als een zwevend touchscreen. De virtuele knoppen worden boven de middenconsole geprojecteerd en laten zich dus bedienen zonder dat daar daadwerkelijk fysiek contact voor nodig is.

Omdat de tijd in een autonome auto niet aan rijden besteed hoeft te worden, komt BMW met andere vormen van tijdverdrijf op de proppen. Zo geeft de auto indien gewenst uitgebreide informatie over de zaken die je onderweg tegenkomt, maar het opvallendst is toch de aanwezigheid van echte, papieren boeken onder de 'plank' rechts in het interieur. Is er toch nog iets traditioneels aan dit BMW-concept!

Ondertussen trekt BMW het connectiviteitsthema vrolijk door tot in de woonkamer. Onder de noemer 'BMW connected Window' komt het merk met een conceptueel scherm voor in de woonkamer. Dat moet als aanvulling dienen op de functies die je in de auto en op je smartphone bedient en geeft 'alle informatie die relevant is voro de dagelijkes mobiliteitsplanning'. Ook de bediening van dit scherm geschiedt zonder fysiek contact, al gaat het hier 'gewoon' om Gesture Control. Bediening middels gebaren, dus.