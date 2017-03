Slideshow

'Dieselschandaal leidt mogelijk tot eerdere dood' Met name Duitsland, Polen en Frankrijk getroffen

Het dieselschandaal bij Volkswagen leidt mogelijk tot de voortijdige dood van 1.200 Europeanen. Met name inwoners uit Duitsland, Polen, Frankrijk en Tsjechië zullen worden getroffen.

Dat zeggen onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT).



In 2015 bleek dat Volkswagen de strenge milieueisen met zijn dieselmotoren ontloopt. De motoren zijn uitgerust met software die ervoor zorgt dat er bij een controle minder schadelijke stoffen worden uitgestoten dan wanneer een auto daadwerkelijk de weg op gaat. De uitstoot van stikstofoxiden veroorzaakt smog en ozon en is daarmee schadelijk voor het milieu en de gezondheid.

Toen Volkswagen in 2015 miljoenen auto's in de Verenigde Staten en Europa terugriep vanwege het schandaal, had de hogere uitstoot volgens MIT al effect gehad op de volksgezondheid. Bij een eerder onderzoek werd geschat dat de hogere uitstoot, veroorzaakt door 482.000 voertuigen in de Verenigde Staten, zo'n zestig personen in de VS een voortijdige dood zou bezorgen.

Duitsland

Bij het nieuwe onderzoek is gekeken naar de gevolgen voor de volksgezondheid rond Duitsland, de thuisbasis van Volkswagen, waar 2,6 miljoen Volkswagens, Audi's, Skoda's en Seats zijn verkocht.

Onderzoekers schatten dat 1.200 mensen in Europa een voortijdige dood sterven als gevolg van overmatige uitstoot tussen 2008 en 2015, waarbij ze mogelijk tot tien jaar van hun leven verliezen. Naar verwachting wordt Duitsland het hardst getroffen met zo'n 500 voortijdige sterftes. Daarnaast worden buurlanden van Duitsland getroffen, waaronder Polen, Frankrijk en Tsjechië.