Dieselfabrikant Cummins toont elektrische truck In 2019 daadwerkelijk op de weg

Cummins, de Amerikaanse fabrikant van gas- maar vooral dieselmotoren, heeft een voorproefje op een volledig elektrische truck gepresenteerd. De fabrikant weet Tesla net even voor te zijn.

De door Cummins gepresenteerde truck draagt de naam Aeos en beschikt niet over een immense 12-liter grote dieselmotor, maar over een elektromotor die zijn levenssap uit een 140 kWh groot accupakket haalt. Daarmee moet de toekomstvisie op elektrisch vrachtvervoer zo'n 160 kilometer kunnen rijden. Het volledig volladen van het accupakket moet volgens Cummins in een bizar rappe 60 minuten te doen zijn. Uiteindelijk, over zo'n 2-3 jaar, moet dit teruggebracht zijn naar 20 minuten. Cummins zegt dat extra accu's leverbaar zijn waarmee de actieradius wordt vergroot tot zo'n 480 kilometer. De futuristisch ogende truck legt zo'n 9.000 kilo in de schaal en moet in 2019 daadwerkelijk op de markt komen

Daarmee lijkt Cummins het tevens Amerikaanse Tesla net even voor te zijn. Ook Tesla werkt namelijk aan een elektrische truck, een gevaarte dat een actieradius van tussen de 320 en 480 kilometer moet krijgen. Tesla gaf eerder aan dat het zijn elektrische trekker in september presenteert. Overigens werkt ook Mercedes-Benz aan een elektrische vrachtwagen en het Japanse Mitsubishi heeft al een elektrisch exemplaar rondrijden, al is dat er een op basis van de veel compactere Fuso.