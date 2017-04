Slideshow

Dieselbeul: BMW 550d xDrive onthuld 400 pk en 760 Nm

BMW heeft de dieselknaller van zijn 5-serie-gamma gepresenteerd. We heten welkom: de M550d xDrive!

Bij de introductie van de nieuwe generatie 5-serie maakte de wereld direct kennis met een nieuwe variant: de M550i. Deze benzinegestookte subtopper, er komt op termijn immers een échte M5, heeft er nu een dieselbroer bij: de M550d xDrive.

Waar de vorige generatie M550d 381 pk en 740 Nm leverde, is de 3,0-liter metende zescilinder met vier turbo's in de nieuwste M550d-incarnatie goed voor 400 pk en 760 Nm koppel. Daarmee krijgt de 5-serie hetzelfde blok in z'n neus gelepeld als de 760d. Een snelheid van 100 km/h staat in 4,4 tellen op de klok. De Touring duurt er 0,2 tel langer over. De topsnelheid is begrensd op 250 km/h.

Vierwielaandrijving is standaard van de partij. Wie z'n rechtervoet in bedwang kan houden, moet een gemiddeld verbruik van 5,9 l/100 km kunnen halen. Schakelen gaat middels een achttraps Steptronic-transmissie.

De M in de naam M550d behelst onder andere dat de krachtpatser standaard over een M-onderstel, Integral Active Stearing en een M-uitlaatsysteem beschikt. Ook het remsysteem is verbeterd. Op optisch vlak is de M550d te herkennen aan z'n 19-inch lichtmetalen wielen en z'n sportievere bumpers rondom.

Zowel de sedan als Touring zijn als M550d xDrive te krijgen. Prijzen volgen in een later stadium.