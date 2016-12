Slideshow

Deze modellen verdwenen in 2016 Afscheid nemen bestaat

Dit jaar konden we weer tientallen nieuwe auto's welkom heten, al is er helaas ook een hele rits modellen die niet meer terugkeert. Vandaag in vogelvlucht: de afscheidnemers van 2016.

Uiteraard worden er dit jaar weer een hoop modelnamen geschrapt, al komen er daar in de meeste gevallen ook auto's voor terug. Bij Volvo zul je de aanduidingen V70 en S80 niet meer tegenkomen, maar gelukkig rijden opvolgers V90 en S90 al rond. Auto's die bij een generatiewissel een nieuwe naam kregen, denk ook aan de Hyundai Equus en Genesis, telden we bij het maken van de volgende selectie dan ook niet mee.

Cadillac ELR

Dé flater van Cadillac was misschien wel de ELR, wat oneerbiedig gezegd een Chevrolet Volt/Opel Ampera Coupé was met een weelderig interieur en een torenhoog prijskaartje. De plug-in hybride bezorgde met name de Cadillac-dealers kopzorgen. Sinds februari dit jaar is hij met pensioen.



Chevrolet Classic

Hier nooit verkocht, maar de basis van dit sedannetje kennen we in Europa als de Corsa B. De eindeloos doorgeproduceerde en op technisch vlak nauwelijks gemoderniseerde Classic mag na 18 jaar onveilig te zijn geweest eindelijk met pensioen.

Chrysler 200 en Dodge Dart

FCA snijdt in de productiekosten en de niet al te best verkopende Chrysler 200 en de Dodge Dart zijn daar de slachtoffers van. Met het verdwijnen van het duo produceert het concern helemaal geen personenauto's meer in de Verenigde Staten. Sergio Marchionne wil in de Verenigde Staten alleen nog Jeeps en Rams produceren. De Dart verscheen in 2012 ten tonele. De Chrysler 200 kwam in 2014 op de markt.

Dodge Viper

Geboren als Dodge Viper, later gevoerd als SRT Viper en inmiddels bijna overleden als Dodge. Begin volgend jaar stopt de productie, maar niet alvorens de Viper-liefhebbers overladen worden met een stortvloed aan speciale edities.



Honda CR-Z

Op papier een geweldig concept, maar in de praktijk heeft de hybride CR-Z helaas niet aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen. De spirituele opvolger van de CR-X werd in 2014 in Nederland al van de markt gehaald, maar mocht internationaal gelukkig nog even mee. Medio dit jaar zwaaide Honda de CR-Z in zijn thuisland uit met een Final Edition.

Hyundai Genesis Coupé

Nog zo'n prachtconcept dat het in ons land niet goed deed. De Genesis Coupé is in Nederland van de prijslijsten verdwenen. We zullen ons vooral de 3,8-liter V6 blijven herinneren waarmee de Koreaan in een regelrechte muscle-car wist te veranderen. Of de Coupé een opvolger krijgt, valt nog te bezien.

Land Rover Defender

De naam Defender wordt pas sinds 1991 op de hoekige Land Rover toegepast, maar in de basis veranderde er in zijn ellenlange carrière maar bar weinig aan deze Brit. Eind januari rolde het allerlaatste exemplaar in Solihull van de band. Een opvolger zit in het vat, maar we moeten er tot 2018 op wachten.

Nissan Tsuru

Stiekem nog niet uit productie, pas begin volgend jaar trekt de Mexicaanse tak van Nissan de stekker uit de Tsuru. De oorzaak van het verdwijnen is in dit geval zo opmerkelijk, dat we de Tsuru toch in deze lijst opnemen. De Tsuru is in de basis een Nissan Sentra B13, een auto die zijn B-platform deelt met de Sunny die in Nederland begin jaren negentig te kop was. Een door Latin NCAP op touw gezette botsproef tussen een Tsuru en een moderne Nissan zorgde voor zoveel ophef dat Nissan besloot het model van de markt te halen.



Roewe 750

Wie interesse heeft in een Rover 75 van een recent bouwjaar, moet in China winkelen. Roewe bouwde er tot enkele weken geleden de 750, een Rover 75 met een beperkte verzameling opgewaardeerde techniek. Het hart van collega Jan Lemkes bloedt.



Scion

Een bittere pil. Scion, het submerk van Toyota dat zich in de Verenigde Staten richt op een jong koperspubliek, is niet meer. De FR-S - Scions versie van de aanvankelijk niet in de Verenigde Staten leverbare GT86 - gaat verder onder Toyota-vlag. De iA Sedan en de iM gaan nu respectievelijk als Yaris Sedan en als Corolla iM door het leven.

Toyota IQ

In 2013 kondigde de Nederlandse Toyota-importeur al aan te stoppen met de levering van de kleine brede IQ. De relatief luxueus aangeklede stadsauto, met de Aston Martin Cygnet als geweldige broer, wist in ons land te weinig kopers aan zich te binden. In maart dit jaar werd het laatste exemplaar in Japan gesleten.

Volkswagen Phaeton

Na 14 jaar trok Volkswagen de stekker uit de Europese Phaeton. In China wordt hij nog even doorgebouwd, maar daar zal hij spoedig een opvolger vinden in de Phideon. In Europa wordt VW's vlaggenschip op termijn opgevolgd door een volledig elektrische sedan. De allerlaatste Phaeton die het levenslicht zag, had een 335 pk sterke 4,2-liter V8 in het vooronder.