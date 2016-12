Slideshow

Déze auto's worden 15 jaar in 2017 Nieuwe youngtimers in de bijtelling

De bijtellingstarieven voor nieuwe auto's veranderen volgend jaar behoorlijk. Wie zakelijk een youngtimer, een auto van 15 jaar of ouder, wil rijden, moet nog altijd 35 procent van de dagwaarde bij z'n inkomen optellen. Deze auto's komen volgend jaar op de youngtimerlijst te staan!

Auto's die in 2002 geïntroduceerd werden, blazen volgend jaar hun vijftiende kaarsje uit. Dat betekent dat de eerste exemplaren van een hele selectie modellen aan de bestellijst toegevoegd kunnen worden!

Audi RS6

Je moet het maar aandurven. De tweede generatie Audi A6 werd al in 1997 gelanceerd, maar diens overtreffende trap, de RS6, kwam in 2002 om de hoek kijken. De 4,2-liter metende biturbo V8, verpakt in een - in tegenstelling tot de huidige RS6 - zeer subtiele koets, blijft een enorme aantrekkingskracht hebben op pk-liefhebbers. Deze RS6 is zowel als sedan als als Avant te vinden.

Audi A8

Behalve de razendsnelle A6-versie presenteerde Audi in 2002 de tweede generatie van de A8. Dankzij z'n alumium koets is deze auto lichter dan je op basis van z'n afmetingen zou verwachten, wat 'm ook qua motorrijtuigenbelasting behapbaar maakt. In de S8 kwam een heuse V10 te liggen, de 5.2 die we in aangepaste vorm ook nu nog tegenkomen.

Citroën C3

Citroën lanceerde in 2002 de C3, een B-segmenter met frivole looks die in de verte enigszins refereerden aan de 2CV. Een gezellige Fransman waarvan op de tweedehandsmarkt een enorm aanbod is te vinden.

Citroën C8, Peugeot 807, Fiat Ulysse en Lancia Phedra

Ook de tweede generatie Eurovans, zoals het project werd aangeduid, verscheen in 2002 op de markt. PSA, Fiat en Lancia ontwikkelden samen een zeer ruime MPV die elk merk vervolgens met eigen front én bilpartij aan de familie toevoegde. Zeker de Phedra en de Ulysee zijn ruimtereuzen die je nagenoeg nooit meer tegenkomt.

Daewoo Kalos

Voordat Daewoo in Europa omgedoopt werd tot Chevrolet, kenden we de eerste generatie Aveo als Daewoo Kalos. De compacte hatchback, waarvan in 2004 een sedan verscheen, is bij lange na niet zo spannend als de al genoemde RS6, maar 35 procent over een dagwaarde van tegenwoordig maximaal 2.000 euro is natuurlijk financieel aantrekkelijk te noemen.

Daihatsu Copen

Ondergetekende nam er onlangs afscheid van: de Copen. Een kei-car met stalen klapdak die zich niet direct leent voor het maken van veel kilometers, maar je - als je het aandurft - beloont met tientallen zwaaiende handen, opgestoken duimpjes en riching de oorlellen verschoven mondhoeken. Wie daar blind voor is, moet zich op het wagentje zelf richten. Ook die biedt namelijk bergen pret.



Ferrari 575M Maranello

De 550 Maranello ging in 2002 zijn tweede levensfase in en verscheen als 575M Maranello in aangepaste vorm terug in supercarland. Of dit raspaard in deze lijst thuishoort is natuurlijk maar de vraag. 35 procent over een dagwaarde van minimaal een ton is natuurlijk iets dat je aan je acountant moet uitleggen. Om over de vaste lasten maar te zwijgen.



Enzo Ferrari

Niet de beste man zelf, maar de naar de Ferrari-oprichter vernoemde hypercar met F1-genen verscheen in 2002 ten tonele. Een extreme Italiaan die met zijn bizarre looks voor nogal wat ophef zorgde. Geschikt zakelijk vervoer is het natuurlijk niet. Iets met kosten Enzo.

Ford Fusion

Terug met beide beentjes op de grond. De Ford bracht in 2002 de Fusion op de markt, een op de Fiesta gebaseerd SUV-achtig model waarmee Ford eigenlijk heel vroeg een cross-over in zijn gamma had. Ruim en vooral te koop voor een appel en een ei.

Hyundai Getz

2002 was het jaar waarin Hyundai met de Getz het gat opvulde tussen de Atos en de Accent. De relatief ruime hatchback is nog altijd een nuchtere aanbieding, veel ruimte, degelijke techniek verpakt in een anno 2016 nog altijd best frivool vormgegeven koets. Exemplaren uit 2002 moeten zo tussen de 1.000 en 3.500 euro opbrengen.



Honda Accord

De volgens velen mooiste Accord in de geschiedenis van Honda's D-segmenter is de zevende generatie die in 2002 op de markt verscheen. In Nederland kwam hij een jaar later op de markt, maar geïmporteerde exemplaren uit bouwjaar 2002 moeten na goed zoeken te vinden zijn. Scherp design, een groot aanbod aan 2.2 CTDi's en een onverwoestbaarheid waar menig steen jaloers op kan zijn.

Kia Sorento

Inmiddels staat de derde generatie al enkele jaren in de Nederlandse showrooms en de oer-Sorento stamt alweer uit 2002. Een ideale, ruime SUV om een aanhanger van hot naar her te brengen. De door Hyundai en Kia ontwikkelde 2.5 CRDi dieselversie biedt natuurlijk uitkomst. Prijzen variëren zo tussen de 2.000 en 6.000 euro.



Lamborghini Muciélago

Nog een Italiaanse supercar die in deze lijst niet heel veel te zoeken heeft, maar volgend jaar toch echt zijn vijftiende kaarsje mag uitblazen. De Diablo-opvolger was de eerste Lamborghini die volledig met Audi aan het hoofd werd ontwikkeld. Zijn machtige V12 en buitenaardse vormgeving maken van de Muciélago een supercar hij bedoeld is.



Mazda 6

Zoom zoom! Vanaf 2002 blies Mazda zijn ietwat stoffige modellen wat levensvreugde in, iets dat voor het eerst tot uiting kwam in de opvolger van de 626: de 6. De hatchback werd Sport gedoopt, de station SportBreak en de sedan werd simpelweg als '6' aangeduid. Op zoek naar een tot de rand van het dak volgepropte benzineversie? Ga dan op zoek naar een 2.3 S-VT Active, een sportief aangeklede variant met een ietwat dorstige 2,3-liter viercilinder in de neus. Voor Mazda's 6 worden opvallend betaalbare prijzen gevraagd en het feit dat diverse blokken een distributieketting hebben, spreekt in het voordeel van deze Japanse D-segmenter.

Porsche Cayenne

Autoland zakte in 2002 van zijn stoel door de Cayenne naar voren te schuiven. Porsche en een SUV, dat zou niet moeten mogen. Dacht men toen. Inmiddels weten we niet beter en is de SUV-lineup uitgebreid met een Macan en kennen we in de vorm van de Panamera al jaren een Porsche met meer dan twee portieren. De eerste Cayenne, met zijn spiegelei-snuit, blijft een markante verschijning. Onderhoudstechnisch moet je het natuurlijk maar aandurven.

Land Rover Range Rover

Met de derde generatie Range Rover zette Land Rover het model op zijn schouders zodat hij op de exclusiviteitsladder kon klimmen. De onder leiding van BMW ontwikkelde Ranger is anno 2016, we hebben het over de Vogue, in de juiste kleurstelling nog altijd een statige verschijning. Let op de luchtvering, daar wil nog weleens iets mee misgaan. Karakter, zullen we dat maar noemen.



Volkswagen Phaeton

De natte droom van Ferdinand Piëch. De destijds topman van de Volkswagen Groep moest en zou een sedan maken die de S-klasses en 7-series van deze wereld stof moest laten happen, een reactie op de keuze van Mercedes-Benz om met de A-klasse in het vaarwater van Volkswagen te gaan zitten. De Phaeton heeft, net als veel andere auto's op leeftijd uit dit segment, een lijst potentiële kwaaltjes. Zeker de V10 TDI (V10!) heeft de neiging een hap uit je portemonnee te nemen. Wie een goed exemplaar vindt, heeft een nog altijd bijzonder ogende sedan voor de deur die niets te wensen over laat.



Volkswagen Touareg

Volkswagens broer van de Cayenne kreeg een achteraf wat ongelukkige naam mee, maar maakte dat goed met de relatieve weelde waarmee de SUV zich presenteerde. Een reeks bijzondere blokken stond op de bestellijst. Van V6-en tot een V8, een bizarre 6.0 W12 én de kolderiek krachtige 5.0 V10 TDI, het kon allemaal.



Volvo XC90

De uiteindelijk 12 jaar durende carrière van de Volvo XC90 begon in 2002. De oer-XC90 wist met zijn relatief ingegoten uitstraling vele harten voor zich te winnen. In China wordt het model als XC Classic overigens nog zij aan zij verkocht naast de huidige XC90.