Detailniveau: kleine facelift voor BMW 2-serie Coupé en Cabrio 'onder het mes'

Niet alleen de 1-serie is vandaag gemoderniseerd, ook de BMW 2-serie wordt door BMW onder handen genomen!

De 2-serie is stukken jonger dan de 1-serie en is derhalve nog niet eerder gefacelift. De wijzigingen die BMW op zijn in de basis in 2015 op de markt gebrachte model doorvoert, zijn daarom ook groter dan de noviteiten die BMW vanochtend naar de 1-serie bracht.

De vernieuwde 2-serie is aan de voorzijde te herkennen aan zijn bredere nieren en grotere luchtinlaten, al kunnen we het ons heel goed voorstellen dat je twee keer moet kijken om de verschillen te zien. Vanaf heden zijn led-koplampunits overigens standaard aanwezig. De daadwerkelijke kijkers zijn hoekiger vormgegeven dan voorheen.

BMW voorziet de bestellijst van de 2-serie van nieuwe kleuren en wielen, maar er is meer nieuws onder de zon. BMW monteert hetzelfde vernieuwde dashboard als in de 1-serie in de 2-serie en ook schroeft het merk de laatste versie van zijn iDrive-infotainmentsysteem in de 2-serie, gekoppeld aan een 8,8 inch metend display. Het motorenpalet blijft intact.