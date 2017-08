Slideshow

Detailhandel ontevreden over pakeertarieven Parkeertarieven gemiddeld 13 procent gestegen

Detailhandel Nederland, belangenbehartiger van 100.00 Nederlandse winkeliers, is niet bepaald tevreden met de Nederlandse parkeertarieven. Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de gemeenten hun parkeertarieven de afgelopen vijf jaar heeft verhoogd.

Dat schrijft Detailhandel Nederland vandaag. Uit door de belangenbehartiger gedaan onderzoek in 36 grote winkelsteden blijkt dat 80 procent van de gemeenten hun parkeertarieven in de laatste vijf jaar hebben verhoogd. Detailhandel Nederland roept gemeenten op de parkeertarieven onder de loep te nemen.

Het gemiddelde maximale uurtarief voor parkeren op straat is de laatste vijf jaar in de 36 onderzochte winkelsteden gestegen van € 2,31 tot € 2.61, een toename van 13 procent. Assen staat bovenaan de lijst als grootste stijger. Hier is het maximumtarief voor parkeren in het centrum met 60 procent gestegen. Ook Haarlem, Zaanstad en Rotterdam staan hoog op de lijst. Hier ligt de procentuele stijging op respectievelijk 53, 34 en 33 procent.

Detailhandel Nederland is van mening dat de stijging van de parkeertarieven onverantwoord is. "Goed parkeerbeleid is het visitekaartje van de stad. Het is daarom onbegrijpelijk dat de parkeertarieven elk jaar weer door gemeenten worden verhoogd. Assen kent bijvoorbeeld een torenhoge winkelleegstand. Het is dan ook schandalig dat juist deze gemeente besloot de parkeertarieven ongenadig te verhogen', aldus Dolf Kloosterziel, secretaris Lokale Belangenbehartiging." Detailhandel Nederland roept de lokale overheden op om te kijken naar alternatieven, denk aan het invoeren blauwe zones.

Op straat parkeren is in Amsterdam gemiddeld het meest prijzig. In het centrum ligt het maximumtarief voor het eerste uur op 5 euro. Op plek twee vinden we Utrecht, waar 4,63 euro als maximumtarief voor het eerste uur parkeren geldt. Plek drie, vier en vijf gaan naar Haarlem (€ 4,20), Rotterdam (€ 4,00) en Venlo (€ 3,70). Het goedkoopst parkeer je in de kernen van het Westland, waar op straat parkeren soms zelfs gratis is (Naaldwijk). Ook in Heerenveen (€ 1,20), Haarlemmermeer (€ 1,35), Zoetermeer (€ 1,45) en Ede (€ 1,76) is het goedkoop op straat parkeren.