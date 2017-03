Slideshow

Dendrobium teaset hypercar opnieuw Spectaculair uiterlijk voor eerste auto

Dendrobium Motors heeft een teaserfoto én een video gepubliceerd waarin we meer zien van hun hypercar.

Eerder deze week kregen we de eerste tekenen van leven van een nieuwkomer uit Singapore: Dendrobium Motors. Het merk, eigendom van Vanda Electrics, geeft nog maar weinig informatie over zijn eerste auto, maar vandaag krijgen we er wat meer van te zien.



Het naar een orchidee vernoemde Dendrobium maakt er in ieder geval geen geheim van dat het om een volledig elektrische auto gaat. Voor de technische kant van de auto klopte het merk aan bij Williams Advanced Engineering, dat zijn sporen verdiende en verdient in de Formule 1. De samenwerking lijkt zijn vruchten af te werpen, want op één van de teaserfoto's is een snelheid van 320 km/h van de teller af te lezen, vermoedelijk de topsnelheid. Verder lijkt het interieur over de nodig Formule 1-invloeden te beschikken.



Kijken we op de teaserfoto's van de buitenkant, dan zien we de extreme vormen van de Dendrobium duidelijk terugkomen. De ver boven de lage neus uit torenende wielkasten herbergen langwerpige led-koplampen. Aan de achterkant loopt de koets naar het midden in een punt toe, waar zich een groene lamp schuilhoudt. Ook dat doet een beetje denken aan een F1-auto, zij het dat die in daar een rood licht heeft. De vorm van de lamp lijkt een orchidee voor te stellen. Dat kan geen toeval zijn. We gaan het allemaal zien in Genève.