Slideshow

Dendrobium hypercar uit Singapore naar Genève Nieuwkomer met F1-techniek van Williams

Dendrobium Motors brengt een concept-hypercar met F1-techniek mee naar de Autosalon van Genève.

In Genève kunnen we kennismaken met deze conceptauto van Dendrobium, een aerodynamische tweezits hypercar. Het uit Singapore afkomstige merk is vernoemd naar een orchideeënsoort uit Maleisië. Eerder dook er online al een filmpje op van de Dendrobium, maar die ziet er toch weer wat anders uit dan de auto op deze teaserfoto's.

De uitstootvrije hypercar is ontwikkelt door Vanda Electrics, dat in Singapore al elektrische scooters en bestelauto's verkoopt. Williams Advanced Engineering, dat zich ook bezighoudt met de auto's van het Williams F1 team, werkte mee aan de auto. Op hun website is te lezen dat het chassis is gemaakt van aluminium, carbon fiber en glas. Dikke kans dat er F1-techniek, zoals het KERS-systeem uit de hybride aandrijflijn van de F1 auto, in de Dendrobium aanwezig is. Op 7 maart wordt de auto onthuld. We hopen dan meer te weten te komen over deze nog wat mysterieuze nieuwkomer.