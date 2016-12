Slideshow

De rondgang: invloed bijtelling op Opel 'Forse vraag naar Ampera-e verwacht'

Volgend jaar is er nog maar één optie voor wie een laag bijtellingspercentage wil: een volledig elektrische auto. Welk effect heeft dat op de vraag naar EV's, plug-ins en de rest van het modellengamma? Wij legden het voor aan Opel Nederland.

Wie op dit moment een (plug-in) hybride in de showroom heeft staan, kan nog bij veel zakelijke rijders potten breken. Volgend jaar is dat een ander verhaal. Hoewel Opel momenteel geen hybride én geen EV in de showroom heeft staan, komt er volgend jaar eindelijk weer een voordeelpakker in de vorm van de Ampera-e.



Zoals we weten profiteren volgend jaar alleen EV's nog van korting op de bijtelling. Zodoende zal er voor een Ampera-e 4 procent betaald moeten worden, terwijl voor alle niet-EV's 22 procent bijtelling wordt gevraagd. Goede timing voor Opel. Men verwacht dat naast het bijtellingsvoordeel ook de actieradius van de Ampera-e "...een belangrijke drempel wegneemt" bij mensen die een EV overwegen. Op de vraag of er vanuit leasemaatschappijen al interesse is getoond, reageert Opel bevestigend. "We verwachten een forse vraag naar de Ampera-e."



Daarnaast benadrukt Opel dat de komst van de nieuwe Insignia, ondanks het uitblijven van bijtellingsvoordeel, natuurlijk ook belangrijk is voor de zakelijke markt. Verdere navraag over prijzen en een Nederlandse introductie van de Ampera-e levert overigens weinig op. "De Ampera-e verwachten we in het tweede kwartaal in Nederland. Prijzen zullen vooraf bekendgemaakt worden." Voorlopig nog even afwachten dus.