De rondgang: invloed bijtelling op Nissan 'Meer aandacht voor onze modellen'

Nissan was er in 2011 vroeg bij. Met de Leaf introduceerde het merk al een volledig elektrische auto en stond daarmee vooraan in de rij. Welk effect hebben de bijtellingsregels van 2017 op het modellengamma? We legden het voor aan Nissan Nederland.

Sinds 2011 heeft Nissan in ons land zo'n 3.500 Leafs weten te slijten, vertelt Nissan ons. "Omdat de bijtellingsregels volgend jaar voor elektrische auto's nog gunstig zijn, verwachten we uiteraard een grotere vraag naar de Nissan Leaf dan dit jaar." Dit jaar staat de verkoopteller van de Leaf tot op heden op 650 stuks. Dat zouden er volgend jaar dus zomaar stukken meer kunnen zijn. "Daar komt bij dat het bijtellingsgat vergeleken met overige aandrijflijnen nog groter is dan in voorgaande jaren," aldus Nissan Nederland.

Ook Nissan erkent dat het nagenoeg gelijktrekken van de bijtellingscategorieën voor nieuwe kansen kan zorgen. "Er zal meer met het verstand en met het gevoel gekozen worden. Omdat Nissan de laatste jaren zeker niet oververtegenwoordigd was in deze bijtellingscategorieën, verwachten we wat dat betreft zeker dat er meer aandacht voor onze modellen zal zijn." Een dergelijke verwachting kwamen we eerder bij Hyundai, BMW, Renault en Opel tegen. "Met de nieuwe Micra zijn we weer helemaal terug in het B-segment. Daarnaast is de Qashqai en steeds meer ook de X-trail een hardloper in ons gamma."

Of ook de vraag naar de elektrische e-NV200 zal toenemen, is volgens Nissan moeilijk in te schatten. "Die wordt vaak door MKB-bedrijven ingezet en wordt minder vaak geleased," besluit Nissan.

