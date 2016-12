Slideshow

De rondgang: invloed bijtelling op Kia Kracht in 'value for money'

Op het gebied van de volledig elektrische EV's heeft Kia de Soul in de aanbieding. Welk effect hebben de bijtellingsregels van 2017 op het modellengamma? We legden het voor aan Kia Nederland.

In tegenstelling tot de eerste generatie Soul die tussen 2009 en 2013 in de showrooms van Kia te vinden was, is de in Nederland in 2014 op de markt verschenen huidige Soul enkel als EV te bestellen. Vaak kom je de stekker-Soul niet in het Nederlandse straatbeeld tegen, daardoor kunnen we het ons goed voorstellen dat het bestaan van de elektrische Soul in Nederland nagenoeg onbekend is.

Kia Nederland zegt te geloven in kansen voor de elektrische Soul. De EV komt als elektrische auto voor de enige in 2017 nog bestaande lage bijtellingscategorie van 4 procent in aanmerking. "Net als alle andere elektrisch aangedreven auto's is de Soul EV met name interessant voor de zakelijke klant. Naast het lage bijtellingspercentage van 4 procent, spelen ook de Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen een rol." Daarbij benadrukt Kia dat de Soul in feite de enige elektrische SUV is in het Nederlandse B-segment. De Soul EV is inmiddels bij alle Kia-dealers te koop.

Het nagenoeg gelijktrekken van de bijtellingscategorieën schept voor Kia hoge verwachtingen. "Wie als leaserijder een lage bijtelling wil, kiest of een auto met veel 'Value for Money' of een volledig elektrische auto. In beide categorieën heeft Kia een goed aanbod. Er kan weer met het hart in plaats van puur voor de portemonnee gekozen worden. Bij ons blijft 'value for money' belangrijk. De nieuwe Rio én de Picanto komen volgend jaar op het toneel, modellen die ook bij de leaserijders in trek zijn. Daarnaast speelt de Optima Sportswagon een grote rol voor ons in het D-segment." Kia zegt 2017 derhalve vol vertrouwen tegemoet te zien.

Groene stroom



Dat Kia behoorlijk inzet op elektrificatie, blijkt uit de hybride Niro die de Optima Plug-in op elektrogebied kwam versterken. Kia bevestigt dat tegen 2020 het aantal 'groene modellen' op elf stuks moet liggen.

