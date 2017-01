Slideshow

De populairste occasions van 2016 4,5 procent meer occasions verkocht

Vorig jaar werden door autobedrijven 1.128.313 occasions aan consumenten verkocht, een toename van 4,5 procent ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit cijfers van VWE Trendweb.

Waar autobedrijven in 2015 nog 1.079.968 occasions aan consumenten verkochten, lag dat aantal vorig jaar 4,5 procent hoger, op 1.128.313 stuks. Daarmee lijken autohandelaren een mooie toekomst tegemoet te gaan. In 2015 steeg het aantal verkochte gebruikte auto's ten opzichte van het jaar ervoor ook al. Ook onderling verkochten consumenten vorig jaar meer auto's. Terwijl in 2015 nog 667.097 auto's onderling werden verhandeld, lag dat aantal in 2016 op 681.628 stuks.

Net als vorig jaar is Volkswagen het favoriete merk onder occasionkopers. Met 124.478 aan particulieren verkochte exemplaren zijn 7,9 procent meer gebruikte Volkswagens verkocht. Op plek twee vinden we Peugeot met 105.529 verkochte exemplaren(+12,7 procent). Daarmee klimt het merk een plek op de ladder. De derde plek is Opel. Het merk stond in 2015 op de tweede positie en vond vorig jaar 100.515 keer een occasionkoper (+2,8 procent). De posities vier tot en met tien worden ingenomen door achtereenvolgens Renault, Ford, Toyota, Citroën, Fiat, Volvo en BMW. Opvallende groeier is Toyota, dat in 2015 op positie acht stond. Volvo en BMW zijn van plek gewisseld en Fiat zakte van de zesde naar de achtste positie. Alfa Romeo en Suzuki zagen hun verkopen afnemen met respectievelijk 7,8 procent en 8,4 procent.

De top-6 van meest populaire modellen is vergeleken met vorig jaar niet veranderd. Op één opnieuw de Volkswagen Golf, gevolgd door de Volkswagen Polo, Opel Corsa, Opel Astra, Ford Focus en Peugeot 206. De plekken zeven tot en met tien worden ingenomen door achtereenvolgens de Renault Clio, Ford Fiesta, Renault Mégane en BMW 3-serie.

Export

Vorig jaar werden minder auto's geëxporteerd dan in 2015. Waar vorig jaar 234.772 auto's op de boot werden gezet, lag dat aantal een jaar eerder op 241.791 stuks. 24,7 procent van de geëxporteerde auto's ging naar Polen. 10,3 procent kreeg België als nieuwe bestemming en 9,2 procent vertrok naar Roemenië. 7,1 procent kreeg Duitse bodem onder zijn wielen en 4,2 procent van alle geëxporteerde auto's vertrok naar Litouwen. Volkswagens Golf werden het meest naar het buitenland verscheept, namelijk 10.758 exemplaren. De Passat stond met 8.497 stuks op de tweede plek, gevolgd door de Opel Astra (7.287 stuks), de BMW 3-serie (6.092 stuks) en de Audi A4 (6.051 stuks). Opvallend is de stijging van het aantal geëxporteerde Volvo's V40 (+52,1 procent), Fords Focus (+19,7 procent) en Renaults Mégane (+19,4 procent). Een groot deel hiervan betreft versies die een aantal jaar geleden op de leasemarkt verschenen.

Import

Het aantal geïmporteerde auto's nam vorig jaar ten opzichte van 2015 juist toe en wel met maar liefst 20,1 procent tot 168.301 exemplaren. 62,7 procent daarvan kwam uit Duitsland, 18,6 procent uit België en 4,4 procent uit Frankrijk. 3,0 procent werd uit Frankrijk gehaald, terwijl 1,6 procent uit Italië afkomstig was. Op positie één vinden we opnieuw de Golf met 8.757 geïmporteerde exemplaren. De rest van de top-5 bestaat uit achtereenvolgens de Polo (7.427 stuks), de Opel Corsa (3.833 stuks), de Toyota Yaris (3.750 stuks) en de BMW 3-serie (3.377 stuks).

Positie Merk 2016 2015 1 (1) Volkswagen 123.478 114.463 2 (3) Peugeot 105.529 93.661 3 (2) Opel 100.515 97.774 4 (4) Renault 93.121 91.185 5 (5) Ford 88.747 85.920 6 (8) Toyota 52.403 49.304 7 (7) Citroën 51.890 51.407 8 (6) Fiat 50.826 53.267 9 (10) Volvo 44.447 40.937 10 (9) BMW 44.178 42.755