Slideshow

De gaafste DTM-auto's uit de gloriejaren M3, 190 Evo II, 155, Calibra of ...?

Dit weekend strijkt het DTM-circus neer op Zandvoort. Een mooie raceklasse, dat zeker, maar vroeger was het nog veel mooier! Het bracht ons op het idee de meest legendarische DTM-bolides uit de vorige eeuw op een rijtje te zetten. Toen de auto's nog wat dichter bij de straatversies stonden en daardoor een stuk herkenbaarder waren. Stem op jouw favoriet!

1. Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo 2

Natuurlijk streed de Mercedes 190 al halverwege de jaren tachtig mee in het DTM. Begonnen als 2.3-16, later als 2.5 16, toen verscheen de Evo, waarvan ook een gehomologeerde straatversie moest verschijnen met als hoogtepunt de wild uitgedoste Evo 2 uit 1991. Hoe een toch wat brave baby-Benz kon uitgroeien tot een bespoilerd racemonster, waarmee Mercedes-Benz in 1992 dan eindelijk een keer kampioen werd.

2. Alfa Romeo 155 V6 Ti

Alfa Romeo komt, ziet en overwint direct met de vierwielaangedreven 155 V6 bij zijn entree in het DTM in 1993. Al moet aangetekend worden dat in dat jaar de fabrieksteams van Audi, BMW en Opel schitteren door afwezigheid. Met alleen Mercedes als serieuze tegenstander is het uiteindelijk Nicola Larini die zich in de voorlaatste race tot kampioen laat kronen. In 1994 en 1995 herpakt Mercedes zich met de nieuwe C-klasse.

3. BMW M3 Evolution

Schitterend, en we kunnen ons voorstellen dat velen de BMW M3 E30 op nummer 1 zouden willen zien. Maar de M3 was van meet af aan bedoeld voor de racerij en zag er als straatversie al zo indrukwekkend uit, dat de transformatie van de M3 voor op de openbare weg naar DTM-auto niet eens zo heel indrukwekkend was. Al in 1987 werd de Belg Eric van de Poele kampioen met een M3.

4. Audi V8 Quattro

Wat een bizar gezicht: een grote, lompe Audi V8 tussen de kwieke 190's en de M3's, en wat denk je: met Hans-Joachim Stuck aan het stuur won de achtpitter met vierwielaandrijving nog ook! Turbo's waren verbannen uit het DTM, maar toen kwam Audi dus met een beul van een motor en Quattro en nergens stond dat zoiets niet mocht. In 1990 en 1991 ging de titel dan ook naar Ingolstadt. Het jaar erop flopte de aangepaste V8-motor en deze werd zelfs illegaal verklaard wegens de niet reglementaire krukas. Audi trok zich terug uit het kampioenschap.

5. Opel Calibra V6

Na mislukte pogingen met de Kadett en Omega lukt het Opel in 1996 eindelijk met de Calibra: DTM-kampioen worden. Manuel Reuter is in de eindstand de Mercedes van Bernd Schneider en de Alfa van Alessandro Nannini de baas. Opel is net op tijd met de titel; na het seizoen houdt het ITC (zoals het DTM dan officieel heet) op te bestaan. De comeback volgt in het jaar 2000.

6. Volvo 240 Turbo

Misschien wel de meest onwaarschijnlijke DTM-bolide ooit, de vierkante Volvo 240. Maar de 330 pk sterke turbo-Zweed wordt met Per Stureson aan het stuur wel mooi kampioen in 1985. In de twee seizoenen die volgen, komt de Zweedse coureur ook nog prima mee maar een tweede kampioenschap zit er niet in.

7. Opel Omega 3000

De Opel Kadett GSi 16V was een weinig succesvolle underdog. Weet je wat?, dachten ze bij Opel in 1990, we zetten de Opel Omega 3000 24V in! Volker Strycek (de huidige baas van OPC) eindigde op een goede dag nog wel eens in de top 10. Later kwam er nog een Evo 500-versie.

8. Rover Vitesse

Nog zo'n model dat je niet direct associeert met het circuit, de Rover Vitesse. Maar net als voor de Volvo 240 geldt: ook deze op het oog nogal zwaarlijvige auto is kampioen geworden. In 1986, in handen van Kurt Thiim, bleef de Britse V8 de concurrentie in Mercedessen, BMW's en Fords voor.

9. Ford Sierra Cosworth RS500

In de voorlaatste race van 1987 maakte de Sierra Cosworth, te midden van vier XR4i's, zijn debuut en werd meteen derde. De laatste race werd zelfs gewonnen, en deze lijn werd in 1988 voortgezet. Ondanks de nodige mechanische pech behaalde Klaus Ludwig de titel met zijn Sierra - de laatste titel voor een DTM-auto met turbomotor.

10. Opel Kadett GSi 16V

Publiekslieveling, waarschijnlijk mede door de herkenbaarheid. Toch een soort David die het opnam tegen vele Goliaths. De 16V was een van de hefstige hot hatchbacks van zijn tijd maar in het DTM-circus kon hij met zijn 2,0-liter niet opboksen tegen de 2.5's van de concurrentie die tot wel 10.000 toeren draaiden. Toch een leuk gezicht, zo'n dappere Kadett tussen dat nog brutere Duitse spul.

In de eerste seizoenen was het DTM-startveld een bonte verzameling van merken en modellen. Eervolle vermeldingen zijn er daarom voor de Chevrolet Camaro, Ford Mustang, BMW 635 CSi, Alfa Romeo GTV6, Opel Kadett GTE, Ford Capri, Audi 80 GLE, Volkswagen Golf GTI, Opel Manta, BMW 320i, BMW 323i, Opel Monza, Opel Ascona, BMW 528i, Fiat Ritmo Abarth 130 TC, MG Metro Turbo, Mercedes 380, Mitsubishi Starion, Volkswagen Scirocco GTI, Nissan Silvia, Ford Escort RS Turbo, Audi 200 Quattro, Alfa Romeo 75 Turbo.