Slideshow

David Hasselhoff werkt aan nieuwe Knight Rider "Ik kan niet meer springen, maar nog wel rijden"

James Gunn en David Hasselhoff werken aan een nieuwe versie van de populaire jaren 80-serie Knight Rider. Dat stelt Hasselhoff in een interview met TMZ.

Hasselhoff heeft een cameorol in Guardians Of The Galaxy 2, die Gunn regisseerde. Het rolletje was een speciaal verzoek van de regisseur, zo vertelt de acteur.

"Hij vertelde dat hij op zijn achtste altijd naar Knight Rider keek en dat dat hem erg heeft beïnvloed. Daarom wilde hij mij graag in de film hebben", aldus Hasselhoff. De acteur speelt ook een rol in de videoclip met de cast van Guardians Of The Galaxy 2 die dit weekend uitkwam.

"En nu hebben we het erover om Knight Rider terug te brengen als serie", onthult Hasselhoff. Knight Rider keerde al een keer eerder terug in 2008, maar volgens de acteur wordt deze reboot anders.

"Heel veel mensen vonden die eerste niet leuk. Maar wat ik de hele tijd al zeg: breng het terug naar wat het was. Laat mij maar de oude vent zijn, laat mij maar Devon spelen. Ik kan niet meer rennen en vechten en van dingen afspringen. Maar wat ik wel nog kan, is rijden."