Slideshow

David Brown belooft tweede model Later deze week onthuld in Londen

David Brown Automotive, het bedrijf achter Aston Martin DB5-‘remake’ Speedback GT, komt op zeer korte termijn met een tweede model. ‘Project 2’ zou nog deze week worden onthuld.

Veel meer dan dat is er nog niet bekend over de Project 2. David Brown geeft bovenstaande afbeeldingen vrij, maar daarop is niet veel meer te zien dan de suggestie dat het om een open model gaat.

Ook geeft de nog zeer jonge autobouwer aan dat het opnieuw om een handgemaakte auto zal gaan die verregaand te personaliseren is. De auto die schuilgaat achter 'Project 2' wordt bovendien goedkoper dan de Speedback GT. Belangrijke overeenkomst is dat ook het tweede model een retro-design meekrijgt, al is nog niet duidelijk op welke auto dat lijnenspel gebaseerd is. Uiteindelijk moeten er jaarlijks 100 exemplaren van het nieuwe model gebouwd gaan worden.

Wie de tweede auto van David Brown Automotive zelf wil aanschouwen, doet er goed aan om later deze maand af te reizen naar Top Marques in Monaco. Het bedrijf heeft daar een stand en neemt z'n nieuwe model, dat in Londen aan een klein publiek wordt getoond, ongetwijfeld mee.