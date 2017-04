Slideshow

David Brown Automotive laat Mini herleven Mini Remastered is handgemaakt hebbedingetje

De David Brown Automotive Speedback GT, een moderne interpretatie van de Aston Martin DB5, heeft er een broertje bij. Een heel klein broertje!

Eerder deze week kondigde David Brown Automotive al aan dat het op korte termijn een tweede model zou presenteren. De Project 2 blijkt geen roadster, maar een herziene versie van de originele Mini. Waar de Speedback GT een duidelijk modernere koets heeft dan z'n inspiratiebron de Jaguar XK, staat deze Mini Remastered erg dicht bij het origineel.

Apple Carplay

Toch zijn er veel verschillen met de Mini die tot 2000 in productie was. David Brown heeft het iconische kleintje omgebouwd tot een hebbeding vol moderne en fraaie details. Met name in het interieur wordt dat duidelijk. Een modern touchscreen-systeem met Apple Carplay en Android Auto wordt omgeven door een dashboard in carrosseriekleur. De middenconsole bestaat uit een fraaie aluminium knoppenrij voor de bediening van het ventilatiesysteem, aan de onderzijde bijgestaan door ventilatieroosters die uit een moderne Mercedes lijken te komen. Ook de hendels om de deuren mee te openen komen ons bekend voor: Fiat gebruikt soortgelijke exemplaren in de 500. Fraai gestikt leer, mooi hout en vooral heel veel aluminium zorgen voor een hoogwaardige uitstraling.

Opnieuw opgebouwd

Voor de Mini Remastered wordt daadwerkelijk een originele Mini als basis gebruikt, maar daar is na de ombouw weinig meer van over. David Brown haalt de auto's helemaal uit elkaar om ze daarna weer op te bouwen met nieuwe, in huis gemaakte carrosseriedelen. Dat moet leiden tot kleinere naden, een fraaiere afwerking, meer torsiestijfheid en een betere geluidsisolatie. Met de motor gebeurt iets soortgelijks, waardoor die 50 procent meer vermogen moet leveren en de betrouwbaarheid met sprongen vooruitgaat. In totaal wordt aan een Mini Remastered zo'n 1.000 manuren besteed, dus goedkoop zal hij niet zijn, bijzonder des temeer. Wie daar graag nog een schepje bovenop doet, kan uiteraard bij David Brown aankloppen om z'n Mini compleet naar eigen smaak aan te kleden.

De Mini Remastered in het echt aanschouwen kan voor het eerst tijdens Top Marques Monaco, dat tussen 20 en 23 april is geopend voor publiek. AutoWeek is erbij, dus ongetwijfeld zie en lees je binnenkort meer over deze bijzondere Mini.