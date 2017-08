Slideshow

Datsun Go Live Concept in Jakarta Stoer accessoire-uithangbord

Datsun heeft de Go Live Concept uit de doeken gedaan! Nu te zien in Indonesië.

Vanochtend zagen we de twee concept-cars die Astra Daihatsu momenteel op de beursvloer van de Indonesia International Auto Show (GIIAS) heeft staan en nu is het Datsun dat zijn beursknallertje uit de doeken doet. We maken digitaal kennis met de Go Live Concept.

Zoals zijn naam al weggeeft, is de Go Live gebaseerd op de eerste productieauto die het herboren Datsun in 2013 op de weg zette. Kei Kye, designbaas van Datsun, zegt de Go Live in één woord te kunnen samenvatten als 'Freestyle'. Die typering volgen wij niet helemaal, maar het is duidelijk dat Datsun helemaal hip tracht te zijn met deze aangeklede uitvoering die als uithangbord moet dienen van wat Datsun allemaal in zijn accessoirefolders heeft staan. De Go Live draagt een camouflage-achtige koets die is aangekleed met gele accenten.

Niet alleen de aankleding is anders, de gehele Go oogt namelijk niet zoals we hem kennen. De hatchback draagt een koets waarvan nagenoeg alle lijn scherper zijn getekend dat die van de bekende productieversie. Op de achterste wielkasten zijn zelfs verbreders geplakt als onderdeel van de serieus ogende bodykit. Gaat de auto in productie? Het lijkt er niet op. Datsun noemt het voornamelijk een designoefening, al is het niet onmogelijk dat de scherpere, stoerdere designtaal van dit studiemodel in de toekomst wordt toegepast op productieauto's van Datsun.