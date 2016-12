Slideshow

Dartz extravagant als altijd met Black Alligator Mercedes-AMG GLS basis voor overdaad

De creatieve meesterbreinen van Dartz hebben een nieuwe uitvoering van hun Prombron SUV klaar. De auto krijgt de aanduiding Black Alligator mee en hij doet z'n naam overal in het interieur eer aan.

Op basis van de Mercedes-AMG GLS 63 bouwt het bijzondere Dartz de Prombron-reeks. Dat is een heel scala aan SUV's, van de Black Snake met walvispenisleer, tot de Black Shark. Daar voegt het in Letland gevestigde merk nu de Black Alligator aan toe.



Dartz maakt in het persbericht nog eens haarfijn duidelijk wat de rijke historie van Letland op het gebied van autoproductie voor dictators is. Zo kwam het gepantserde vervoer van Lenin uit de hoofdstad, Riga. Na een heel verhaal over Lenin's 'carrière als rapper' en zijn keuze voor een Lets voertuig, volgt er informatie over de Black Alligator.



Zoals gezegd deelt de auto zijn basis met de Mercedes-AMG GLS 63. Hoewel de auto daar - mede dankzij de Jeep-koplampen - weinig meer op lijkt, laat de motor er geen twijfel over bestaan. Het kloppende hart van de Black Alligator is namelijk dezelfde 5,5-liter biturbo V8. Dartz meldt dat het in staat is het vermogen van 585 pk op te krikken naar 760, 850, 1.100 of zelfs 1.600 pk. Hoe ze die 1.600 pk eruit weten te stampen, blijft voor ons nog even een raadsel.



De unieke koets op de Black Alligator is volledig opgetrokken uit kevlar en koolstofvezel, maar kan voor de hoge bomen van deze wereld ook van titanium worden gemaakt. De inzittenden hoeven zich dan geen zorgen te maken over een kogelregen. Een optioneel met alligatorleer bekleed stuurwiel, afgemaakt met 292 diamanten en twee robijnen, maakt het al rondom met alligatorleer beklede interieur af.

