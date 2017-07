Slideshow

Daimler en BAIC investeren in Chinese EV-productie 655 miljoen euro voor ontwikkeling EV's

Daimler en het Chinese BAIC Motor hebben een raamovereenkomst getekend waarin de hoofdlijnen zijn vastgelegd voor het opzetten van een Chinese fabriek waar elektrische auto's van Mercedes-Benz geproduceerd gaan worden.

In de overeenkomst verklaren Daimler en BAIC Motor om hun samenwerking op het gebied van elektrisch vervoer in China uit te breiden. Samen pompen de bedrijven vijf miljard Chinese yuan, omgerekend z'n 655 miljoen euro, in het produceren van elektrische auto's in Peking. De auto's worden uiteraard gebouwd door de joint-venture Beijing Benz Automotive die de twee bedrijven in 1984 hebben opgezet.

Vanaf 2020 wil de joint-venture elektrische auto's bouwen. Daarbij wil het samenwerkingsverband samenwerken met Chinese bedrijven en overheden om de infrastructuur voor EV's in het land uit te breiden. Mercedes-Benz is voornemens om tegen 2020 in diverse markten "[...] meer dan tien" elektrische auto's op de markt te brengen.