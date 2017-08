Slideshow

Daihatsu met twee concept-cars naar GIIAS 2017 Tweemaal nieuw voor Indonesië

Astra Daihatsu heeft twee studiemodellen gepresenteerd. We heten welkom: de DN Multisix en de DN F-Sedan.

Vanaf vandaag tot en met 20 augustus vindt in Jakarta de Indonesia International Auto Show (GIIAS) plaats. Daihatsu stelt er twee nieuwe studiemodellen aan het grote publiek voor.

Nouja, Daihatsu, in feite gaat het om Astra Daihatsu Motor (ADM), een joint-venture die Daihatsu in Indonesië heeft met Astra International. Sinds 1978 importeert de onderneming Daihatsu's uit Japan, maar ook van het presenteren van eigen modellen is het samenwerkingsverband niet vies. De twee nieuwe concept-cars die Astra Daihatsu vandaag presenteert, heten DN Multisix en DN F-Sedan.

De DN Multisix is een vooruitblik op een compacte MPV die, naar verwachting, plek biedt aan zes inzittenden. Mitsubishi lanceerde onlangs een volgens vergelijkbare receptuur ontwikkelde MPV in Indonesië. De DN F-Sedan, zijn naam geeft het al weg, laat zien wat Daihatsu op sedangebied van plan is in Indonesië. We zien een sedan met een bijna liftback-achtige lijn, 'zelfmoordportieren' en een aan de voorzijde ietwat druk ontwerp. Meer afbeeldingen heeft Astra Daihatsu helaas nog niet losgelaten.

Vorig jaar liet Daihatsu de Sigra zien tijdens de GIIAS. In 2015 en 2014 nam Daihatsu net als dit jaar twee studiemodellen mee naar de show.