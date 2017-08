Slideshow

DAF Trucks doet proef met platooning Professioneel treintje-rijden

DAF Trucks gaat in Engeland meedoen aan een uitgebreid experiment op het gebied van platooning, een soort treintje-rijden voor gevorderden.

DAF Trucks doet in Groot-Brittannië mee aan een tweejarige proef met platooning. Dat is wanneer vrachtauto's via een speciaal netwerk met elkaar verbonden worden om ze extreem dicht achter elkaar te kunnen laten rijden. Door informatie van de voorste truck te gebruiken kunnen wagens daarachter automatisch versnellen, remmen en zelfs sturen.

Het idee van de proef van de Britse overheid is om op geselecteerde routes ervaring op te doen met deze innovatie. Platooning moet bijdragen aan een lager brandstofverbruik, minder uitstoot van schadelijke stoffen en een verbeterde doorstroming in het verkeer.

De chauffeur blijft nodig, benadrukt DAF. Volgens de onderneming is het systeem, compleet met radar en camera's, vooral bedoeld voor de lange afstand op hoofd- en snelwegen. Maar zelfs dan zullen de bestuurders nog special getraind moeten worden in het overnemen van de controle over het voertuig als dat nodig is.

DAF Trucks is, samen met onder meer chipbedrijf NXP en kennisinstelling TNO, al een paar jaar bezig met platooning. Elders in Europa is het systeem ook al uitgeprobeerd.