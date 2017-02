Slideshow

Dacia Logan MCV ook als Stepway Logan MCV zoekt het hogerop

Dacia breidt het aanbod uit met de Logan MCV Stepway.

In navolging van de Sandero, Dokker en de Lodgy komt nu ook de recent aangescherpte Logan MCV als ruigere Stepway-versie. De stationwagen staat als Stepway 5 centimeter verder van de grond af en krijgt natuurlijk de nodige uiterlijke aankleding mee. Zoals we inmiddels gewend zijn, zien we zwarte kunststof bumpers met zilverkleurige skidplates en kunststof wielkastverbreders. Nieuwe 16-inch lichtmetalen wielen zijn de kers op de taart. In eerste instantie wordt de Logan MCV Stepway in het blauw en antracietgrijs leverbaar. Hillstart-assist en parkeersensoren zijn standaard en een achteruitrijcamera is tegen meerprijs leverbaar.



Dacia neemt niet alleen de nieuwste Stepway-telg mee naar de Autosalon van Genève, maar meldt dat er gelijk een aantal nieuwe uitvoeringen van de ruigere Dacia's staan. Die krijgen extra luxe mee, zoals een nieuw Media Nav-multimediasysteem en cruise-control. De Logan MCV Stepway is in ieder geval vanaf maart te bestellen. De prijzen volgen op een later moment.