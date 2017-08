Slideshow

Cross-overzicht: compacte middenklasse Orde in de chaos

Deze warrige, drukke tijden op cross-over en SUV-gebied schreeuwen om orde. Dat dat lastig is, blijkt wel als we proberen de vele hoogpotige modellen in een hokje te stoppen. Vandaag is de compacte middenklasse aan de beurt.

Eerder zoomden we in op de compacte klasse, een segmentje lager dan de auto's die vandaag de revue passeren. Net als toen dekken we ons bij voorbaat in voor het gebruik van de term 'cross-over', dat door autofabrikanten te pas en te onpas wordt verwisseld met het beter afgebakende 'SUV'. Ook merken we op dat de plaatsing van sommige modellen voor discussie vatbaar is. Als het kleine broertje van Q5-concurrent F-Pace hoort de nieuwe E-Pace bijvoorbeeld op deze lijst te staan, maar net als z'n technisch verwante broertje Range Rover Evoque is de compacte Jaguar prijstechnisch een stevige uitschieter in dit verhaal. Autofabrikanten ontwerpen een auto domweg steeds minder met een bepaald segment in gedachten, maar werken zich op vaardige wijze een weg tussen de verschillende klassen door. Op- en aanmerkingen zijn dan ook welkom, maar houd het netjes!

Audi Q2

Een vreemde eend in de Audi-showroom, want de Q2 is ongewoon speels vormgegeven. De auto is tegelijkertijd ook wat aan de prijs én heeft met de Q3 een concurrent uit eigen huis.

Audi Q3

Ouder en een stuk behoudender dan de Q2.

BMW X1

BMW's X1 staat sinds de laatste generatiewissel op het zogenaamde UKL-platform en is daardoor in de basis een voorwielaandrijver.

DS 4

De oudgediende binnen het DS-gamma. De '4' begon z'n leven als Citroën, maar is inmiddels een 'echte' DS.

DS 7 Crossback

Met de DS 7 Crossback zet DS zichzelf écht op de kaart als zelfstandig merk, want dit is de eerste auto die vanaf het begin als DS is ontwikkeld. Hoewel de '7' in z'n naam doet vermoeden dat het hier om een fors hoger gepositioneerd model gaat, leunt de Crossback op de techniek van de Peugeot 3008.

Ford Kuga

De Ford Kuga loopt alweer even mee maar kreeg eind 2016 een facelift aangemeten. De auto is er nu ook als zeer luxe Vignale.

Honda CR-V

Honda laat Europa op CR-V-gebied vooralsnog geduld oefenen, want waar de rest van de wereld sinds begin dit jaar een compleet nieuw model kan kopen, moeten wij het nog even met de 'oude' doen.

Hyundai Tucson

Hyundai was er snel bij en wist aan het begin van de eeuw veel kopers te verleiden tot een Tucson. Na de ix35 volgde er weer een Tucson, een stoer ogende auto die natuurlijk helemaal bij de tijd is.

Infiniti Q(X)30

Een opmerkelijke alternatief van Infiniti. De familieband met de GLA van Mercedes is onmiskenbaar aanwezig, maar dat maakt deze 'Japanner' zeker geen slechte auto. De iets hogere QX30 is nauwelijks te onderscheiden van de Q30.

Jaguar E-Pace

We zeiden het al in de intro: de E-Pace is een twijfelgeval. Volgens Jaguar is dit echter het 'welpje' van de Jaguar-familie, dus dan moet-ie wel compact zijn. Toch?

Jeep Compass

Jeep is in Europa geen vanzelfsprekende keuze, maar ondertussen heeft het merk in vrijwel elk cross-over-segment een aanbieding. Deze Compass is kakelvers en vervangt niet alleen de oude Compass, maar ook de Patriot.

Kia Sportage

Het eigenwijze broertje van de Hyundai Tucson heeft een zeer herkenbaar uiterlijk meegekregen. Neem als het even kan de topversie, want daar zit werkelijk alles op en aan.

Range Rover Evoque

Qua prijs niet te vergelijken met de meeste anderen in deze lijst, maar we zetten 'm er toch bij. De Evoque is er als enige in maar liefst drie carrosserievarianten: een vijfdeurs, een driedeurs en… een cabrio!

Mazda CX-5

De CX-5 was enkele jaren geleden de eerste Mazda met de zogenaamde Kodo-designtaal en werd begin dit jaar als eerste van die reeks vervangen door een compleet nieuw model. De auto is wat strakker en vooral groter dan voorheen.





Mercedes-Benz GLA-klasse

Op het eerste gezicht lijkt de GLA-klasse misschien een opgehoogde A-klasse, maar z'n carrosserie is toch echt volledig anders.

Mini Countryman

Mini's aanbieding op BMW's UKL-platform en daarmee een concurrent in eigen huis voor de X1. De Mini is uiteraard een stuk speelser dan de zakelijk ogende BMW. Voor elk wat wils! De 'Brit' wordt nu al in Nederland gebouwd, de X1 volgt in een later stadium.

Mitsubishi ASX

Mitsubishi's traditionele aanbod in dit segment. De gedoodverfde concurrent voor trendsetter Nissan Qashqai loopt al wat langer mee, maar is recent nog tegen het licht gehouden.

Mitsubishi Eclipse Cross

Volgens Mitsubishi valt de kakelverse Eclipse Cross tussen de ASX en de Outlander in. De auto is van levensbelang voor het merk en is een blauwdruk voor toekomstige Mitsubishi's.

Nissan Qashqai

Nissan is waarschijnlijk zelf ook nogal geschrokken van de populariteit van de eerste Qashqai, die niet aan te slepen was. In 2014 werd de trendsetter afgelost door het huidige model, dat dit jaar een uitgebreide facelift kreeg.

Nissan X-Trail

De X-Trail is het grotere broertje van de Qashqai en is er ook als zevenzitter.

Opel Grandland X

Met de kleinere Crossland X en deze Grandland X liep Opel alvast vooruit op de overname door PSA. De gloednieuwe Grandland stoelt net als de DS 7 Crossback op 3008-techniek, maar dat is 'm nauwelijks aan te zien.

Peugeot 3008

Waar de vorige 3008 nog een ietwat vreemde cross-over was die niet door iedereen mooi werd gevonden, is de nieuwe een échte en behoorlijk trendy ogende SUV.





Peugeot 5008

Ook de 5008 maakte een transformatie door. Weg met de midi-MPV, erin met de 3008-met-rugzak. Als zevenzitter is dit een directe concurrent voor auto's als de Nissan X-Trail en de Skoda Kodiaq.

Renault Kadjar

Zo trendzettend als concerngenoot Nissan was, zo lang duurde het voordat Renault met een SUV in dit segment kwam. De Kadjar is natuurlijk nauw verwant aan de Qashqai.

Seat Ateca

Ook bij Seat heeft het even geduurd voordat de SUV-trend werd opgepikt. De Ateca moet MPV Altea naar de vergetelheid verdringen.

Skoda Karoq

Skoda heeft sinds kort twee aanbiedingen in dit segment: de bijzonder ruime Kodiaq en deze Karoq. De auto lijkt sterk op een Ateca en is ook ongeveer even groot.

Skoda Kodiaq

Wil je 'veel voor weinig'? Dan is de Kodiaq echt iets voor jou. Hoewel z'n prijs een compacte SUV doet vermoeden, doet de Kodiaq qua formaat nauwelijks onder voor full-size-SUV's.

Ssangyong Korando

Buitenbeentje SsangYong doet ongemerkt lekker mee in alle delen van de populaire SUV-markt. Deze Korando loopt echter wel erg lang mee en daar kan een tweede facelift niets aan veranderen.

Subaru XV

De 'normale' Impreza keert binnenkort terug naar Europa, maar de laatste jaren moesten we het met diens hoogpotige broer XV doen. Een compleet nieuw model staat klaar.

Toyota C-HR

De Toyota C-HR oogt gewaagder dan we van Toyota gewend zijn en dat legt het merk kennelijk geen windeieren. De auto rijdt minstens zo dynamisch als hij eruit ziet!

Toyota RAV4

Het behoudende alternatief voor de C-HR. Zeker als hybride een interessante aanbieding.

Volkswagen Tiguan

Een echte Volkswagen: niet bepaald opvallend, maar wel een allemansvriend. Als Allspace is het bovendien een alternatief voor de traditionele grote MPV.