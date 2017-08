Slideshow

Cross-overzicht: compacte klasse Bomvol

Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat SUV’s momenteel overal ter wereld de automarkt beheersen. In Europa zijn het vooral de compacte modellen die voor het overzicht zorgen. De hoeveelheid modellen in dit segment loopt dan ook in een rap tempo op. Tijd voor een cross-overzicht!

Vergeef ons de mix tussen de termen 'cross-over' en 'SUV', maar autofabrikanten lijken zelf ook vaak niet meer te weten wat op welke auto van toepassing is. Een auto als de Opel Crossland X lijkt naast z'n stoerdere broertje Mokka X bijvoorbeeld meer een kruising tussen een SUV en een MPV, waarmee de term 'cross-over' gerechtvaardigd is. Opel houdt het op 'een cross-over met SUV-design'. Andere merken, zoals Peugeot, nemen iedere gelegenheid te baat om hun producten als SUV te bestempelen. Enkele jaren geleden was de drieletterige afkorting volledig uit de gratie, maar inmiddels wordt het Sports Utility Vehicle weer te pas en te onpas gebruikt.

In het zogenaamde B-segment, de compacte klasse dus, is de laatste maanden veel nieuws te melden. Het deel van de markt waar Nissan enkele jaren geleden pionierde met de eigenwijze Juke, is inmiddels overbevolkt. Het deel van de markt waar met name de Renault Captur niet aan te slepen is, werd in de laatste weken aangevuld met de Citroën C3 Aircross, de Hyundai Kona, de Kia Stonic en de Seat Arona.

In totaal komen we na de vier recente aanwinsten op zeventien compacte SUV's. Volkswagen en Skoda zijn hierin tot op heden de grote afwezigen, al komt daar op termijn natuurlijk wel verandering in. Een slag om de arm bij dit aantal is overigens wel op z'n plaats, want er zijn een aantal modellen die tussen twee segmenten in vallen.

Citroën C3 Aircross

De opvolger van de C3 Picasso is helemaal Citroën-nieuwe-stijl, wat 'm lekker herkenbaar maakt.

Citroën C4 Cactus

Zo markant als de C4 Cactus is de C3 Aircross echter nog lang niet. De Cactus is een ware cult-auto. Ondanks het 'C4' staat de Cactus op een C3-basis.

Dacia Duster

De Dacia Duster is een voordelig alternatief en kan als bonus ook naast het asfalt worden gereden. Als je de versie met 4wd hebt, tenminste…

Fiat 500X

Stoere versie van Fiats razendpopulaire retro-kleintje. Is de 'X' je net té? Ga dan voor de 500L Cross!

Ford Ecosport

De Ecosport is een beetje een vreemde eend in de bijt, want z'n Braziliaanse afkomst is 'm nog altijd aan te zien.

Honda HR-V

De oer-HR-V was misschien we de eerste van z'n soort, maar bleek z'n tijd (te) ver vooruit. Met de nieuwe probeert Honda het opnieuw.

Hyundai Kona

De Nissan Juke bewijst dat gedurft design in dit segment wordt beloond, dus geeft Hyundai z'n nieuweling een zeer herkenbaar uiterlijk mee. Komt ook als EV.

Jeep Renegade

Het 'Amerikaanse' broertje van de 500X. Stoer op een aandoenlijke manier.

Kia Niro

Een grensgeval, maar hij hoort er nipt bij. De Niro is altijd een hybride en daarmee een bijzondere aanbieding.

Kia Stonic

Kia's Stonic is iets ingetogener dan de Hyundai Stonic, waarmee-ie overigens verassend weinig techniek deelt.

Mazda CX-3

Niet de ruimste, maar wel met afstand de sportiefste auto van het veld.

Nissan Juke

Eén van de trendsetters. Loopt alweer even mee, maar oogt wat ons betreft nog altijd fris.

Opel Crossland X

Het praktische alternatief voor de Mokka X. De Crossland X deelt z'n techniek met de Citroën C3 Aircross.

Opel Mokka X

Nog een echte General Motors-Opel, die elders op de wereld broertjes van Buick en Chevrolet heeft.

Peugeot 2008

Peugeots aanbieding loopt op z'n laatste benen. Een opvolger is onderweg!

Renault Captur

Z'n recente facelift draagt ongetwijfeld bij aan de voortzetting van z'n succes. De Captur is nog altijd de populairste in z'n soort in Nederland.

Seat Arona

De Arona is de eerste auto van de Volkswagen Groep in deze klasse en laat zich omschrijven als een SUV op basis van de nieuwe Ibiza.

SsangYong Tivoli

De Tivoli is een buitenbeentje, ook binnen het merk SsangYong. Als de standaard versie niet genoeg ruimte biedt, kun je altijd nog voor de grotere XLV gaan.