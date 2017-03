Slideshow

Criminelen wilden lichaam Enzo Ferrari stelen Plan op het laatste moment verijdeld

De Italiaanse politie heeft een plan van criminelen om het lichaam van de in 1988 overleden Enzo Ferrari te stelen en losgeld te eisen in de kiem gesmoord.

De politie liet op een persconferentie op het eiland Sardinië weten dat een bende van plan was om het lichaam van Ferrari uit het graf te halen en vervolgens losgeld te eisen bij de familie of het bedrijf. Dat kwam aan het licht tijdens een onderzoek naar wapen- en drugssmokkel, waarin een aantal arrestaties werd verricht. Het plan was volgens het Italiaanse Quattroruote in een vergevorderd stadium. De begraafplaats zou al zijn geïnspecteerd door de criminelen, die op het moment van ontdekking de hand legden aan de laatste details van hun bizarre onderneming.

Enzo Ferrari, die in 1988 op 90-jarige leeftijd overleed, is begraven in een familiegraf in zijn geboorteplaats Modena. Hij ligt daar naast zoon Dino Ferrari, de naamgever van verschillende 'instapmodellen' van het merk.