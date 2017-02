Slideshow

Compleet nieuwe Ford Expedition Expeditie gewichtsverlies

De F-150 is voortaan niet meer de enige Amerikaanse kolos van Ford met een aluminium. We heten welkom: de nieuwe vierde generatie van de Ford Expedition!

In 2014 wist Ford de kopersgroep van de F-150 te shockeren door de pick-up een aluminium koets mee te geven. Vandaag herhaalt Ford dat foefje met de nieuwe vierde generatie van de Expedition, de grootste SUV die Ford op de bestellijst heeft staan. De op het ladderchassis van de F-150 geplaatste auto slankt dankzij zijn nieuwe verpakking tot zo'n 130 kilo af, al wordt de kolos er met zijn om en nabij de 2.400 kilo natuurlijk geen lichtgewicht van.

Ford overlaadt zijn Expedition naar eigen zeggen met moderne snufjes. Op de gadgetlijst komen we zaken als een 360-graden camera tegen, maar ook Active Park Assist, Active Lane Assist, adaptieve cruise-control, een start-/stopsysteem en dodehoekdetectie. Een groot deel daarvan was nooit eerder op een Expedition te vinden, daar de vorige generatie in de basis uit 2007 stamde. De in 2014 doorgevoerde laatste facelift friste de uitgaande Expedition nog wel iets op, al verraadde de SUV aan alle kanten dat de jaren begonnen de tellen.

Ook het binnenste van de Expedition is weer actueel. Ford brengt Sync3, een twaalf luidsprekers tellend audiosysteem van B&O;, slimme opbergmogelijkheden in de bagageruimte, USB-laders en een plateau voor draadloos laden naar de SUV.

Op de bestellijst zet Ford de bekende 3,5-liter metende EcoBoost zescilinder die gekoppeld is aan een tientrapsautomaat. Daarmee is de Expedition net als z'n voorganger uniek in dit segment, waar de V8 nog altijd heerst. Behalve deze reguliere versie ligt het voor de hand dat er in de toekomst ook weer een lange EL-versie verschijnt. Wie meer luxe en een bijpassende uitstraling wil, kan rekenen op de komst van een Lincoln Navigator op basis van deze auto. Een voorbode daarvan kregen we vorig jaar al te zien.