Commotie in China over reclamefilmpje Audi 'Vernederend en seksistisch'

Audi is in China onder vuur komen te liggen door een reclamefilmpje. De advertentie stelt het kopen van een tweedehands auto op één lijn met een lijfelijke keuring van een toekomstige bruid.

Audi, dat probeert zijn omzet in de grootste automarkt van de wereld omhoog te krijgen, zei woensdag de advertentie zeer te betreuren en heeft het filmpje intussen teruggetrokken. De video was sinds een week online en in bioscopen te zien. Het toonde een schoonmoeder die naar de bruid toe loopt om haar vleselijk te keuren, terwijl het jonge koppel voor het altaar wacht om te trouwen. Een voice-over zegt: ,,Belangrijke beslissingen moeten zorgvuldig worden gemaakt.'' Het filmpje was van een erkende handelaar in tweedehands auto's van Audi.

Duizenden Chinese consumenten klaagden online en zeiden dat de advertentie seksistisch en vernederend voor vrouwen is. Op de populaire chatapp WeChat hadden dinsdag bijna een half miljoen mensen het over 'de tweedehands auto Audi'. Negatieve reacties op social media kunnen een groot effect hebben op merken. Audi zag de verkopen in China dit jaar stagneren.