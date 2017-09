Slideshow

Citroën SpaceTourer Rip Curl Concept naar IAA Surfbus met hulp van Dangel

De bestelbus waarvan Citroën eerdere generaties Jumpy noemde, is met hulp van 4x4-specialist Dangel en surfmerk Rip Curl aan een bijzondere verpakking geholpen.

Citroën heeft de SpaceTourer Rip Curl Concept natuurlijk vooral in het leven geroepen als aandachtstrekker, al wil het merk er natuurlijk ook mee laten zien wat er in theorie allemaal mogelijk is met de Jumpy-opvolger. De bus knipoogt met zijn in twee kleuren gespoten koets naar de 'surfbusjes' uit het verleden, denk hierbij vooral aan de T1's en T2's van Volkswagen. De twotone-lak krijgt bijval van een fluorescerend gele bies die over de gehele flank van de auto loopt.

De SpaceTourer Rip Curl Concept is uitgerust met een hefdak, iets dat overnachten in de Franse bus net even makkelijker maakt. Twee elektrisch bedienbare schuifdeuren zijn aanwezig. Als het interieur in 'dagmodus' is geconfigureerd, kunnen zeven inzittenden plaatsnemen. Wie het interieur ombouwt om zich klaar te maken voor de nacht, kan aan vier van hen een slaapplek bieden dankzij twee tweepersoonsbedden. De carrosseriekleuren komen terug in het interieur, onder andere op de stoelbekleding.

Citroën rust de SpaceTourer Rip Curl Concept uit met een keukenblok, een gasstel, een wasbak, een kast en een wegklapbare en verschuifbare tafel. De vierwielaandrijving is uiteraard afkomstig van de knappe koppen van Dangel.