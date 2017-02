Slideshow

Citroën presenteert SpaceTourer 4X4 Ë Concept Klaar voor de wintersport!

Citroën parkeert een extra ruige versie van de SpaceTourer in Genève, de 4X4 Ë Concept.

Wie denkt aan een Franse auto met vierwielaandrijving, moet misschien even in zijn geheugen graven. Een bekende naam is Dangel, dat sinds jaar en dag auto's van Peugeot en Citroën voorziet van de nodige aanpassingen voor terreinrijden. De meest recente samenwerking tussen Citroën en Dangel komt in de vorm van deze bijzondere SpaceTourer 4X4 Ë Concept.



Zoals de naam al doet vermoeden, drijft de 150 pk sterke BlueHDi dieselmotor alle wielen aan. Een sperdifferentieel moet ervoor zorgen dat de kracht goed verdeeld wordt. Heb je de vierwielaandrijving niet per se nodig, dan is het mogelijk om over te schakelen op voorwielaandrijving. Mocht je sneeuw tegenkomen, dan zijn sneeuwkettingen ook alvast aanwezig.



Een handig snufje voor als je met je ski's in je handen voor de auto staat, is het handsfree openen van de schuifdeuren. De achterruit van de SpaceTourer 4X4 is ook te openen, mocht je snel je ski's naar binnen willen steken. Ongetwijfeld horen we tijdens de Autosalon van Genève nog meer over deze avontuurlijke conceptauto.