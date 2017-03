Slideshow

Citroën presenteert E-Berlingo Multispace Personenversie van Berlingo Electric

Citroën heeft het doek getrokken van de E-Berlingo, een volledig elektrische variant van het personenbusje.

We kenden de Citroën Berlingo al met een volledig elektrische aandrijflijn als de Berlingo Electric besteller. Van de al twee jaar gefacelifte Berlingo komt echter ook een volledig elektrische personenversie. Deze elektrische Multispace luistert simpelweg naar de naam E-Berlingo.



Een elektromotor met een vermogen van 77 pk moet de E-Berlingo van zijn plaats krijgen. Dankzij een accupakket van 22,5 kWh is het volgens Citroën mogelijk om op één lading zo'n 170 kilometer af te leggen. In een kwartier tijd moet de accu via een snellader voor de helft geladen zijn; 80 procent laden kost een halfuur.



Qua uitrusting zijn er geen noviteiten. Tegen meerprijs is de E-Berlingo leverbaar met het infotainmentsysteem met 7-inchscherm, airco en Hill Start Assist. Prijzen volgen nog. De besteller is er in ieder geval vanaf € 24.700, inclusief de huur van het accupakket. De E-Berlingo gaat waarschijnlijk wat over dat bedrag heen.