Slideshow

Citroën facelift C5 voor Chinese markt Nieuwe neus op hoge leeftijd

In China is een speciaal voor die markt gefacelifte Citroën C5 op de foto gezet.

De Citroën C5 is met zijn negen jaar al flink op leeftijd. Hier in Europa lijkt de Franse D-segmenter een stille dood te sterven en zijn opvolger gaat het, volgens de laatste berichten, over een andere boeg gooien. In China zijn ze echter nog niet op de huidige C5 uitgekeken en nu is er zelfs een facelift ophanden. Via Chinese websites zijn daarvan de eerste foto's gelekt.



De C5 krijgt een opfrisser die doet denken aan wat we onlangs bij de C4 Lounge zagen gebeuren. De dubbele Chevrons worden 'uitgesmeerd' over de koplampen, die op hun beurt meer gestroomlijnd langs de flanken lopen. In de voorbumper zien een veel bredere luchtinlaat dan we gewend zijn van de C5. Volgens de Chinese berichten blijven de wijzigingen tot het uiterlijk beperkt. Ondertussen blijven we vol spanning wachten op Europees C5-nieuws.