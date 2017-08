Slideshow

Citroën E-Mehari aangepakt door Courrèges Conservatieve kleuren voor E-Mehari

Citroëns meest extravagante auto is misschien wel de E-Mehari. De retro-avonturier zal je in Nederland niet snel tegenkomen, maar is nog altijd springlevend. Modehuis Courrèges werkte samen met Citroën aan een gelimiteerde uitvoering, die in Frankfurt aan het publiek wordt voorgesteld.

In 2016 wist Citroën vriend en vijand te verrassen met de E-Mehari. Een volledig elektrische auto, die zijn wortels in de jaren 60 heeft liggen. De guitige E-Mehari ging helaas aan Nederlandse liefhebbers voorbij, maar is in veel Franse steden volop te zien. Het Franse modehuis Courrèges greep een jaar geleden al eens de kans om hun visie op de auto los te laten en doet dat nu opnieuw.



In tegenstelling tot de eerdere samenwerking tussen Citroën en Courrèges, gaat deze 'Styled by Courreges' E-Mehari wél in - gelimiteerde - productie. Er worden 61 exemplaren gebouwd. Dat aantal komt niet uit de lucht vallen: Courrèges werd in 1961 opgericht. Het is duidelijk dat men de E-Mehari zo deftig mogelijk heeft willen maken, door voor behoudende kleuren te kiezen. De auto is geheel in het zwart uitgevoerd, met uitzondering van witte stoelen en accenten in het interieur. Uiteraard zijn er de nodige labels aanwezig om aan te geven dat het om een speciale E-Mehari gaat.



Op technisch gebied is de auto ongemoeid gelaten. Dat houdt in dat een 30 kWh accupakket de 50 kW sterke elektromotor van de E-Mehari van elektriciteit voorziet. In de praktijk moet er in stadsverkeer richting de 200 kilometer op één lading afgelegd kunnen worden. De topsnelheid bedraagt 110 km/h, dus ook een bezoek aan buitenwegen is mogelijk.